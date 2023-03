Isabel Macedo reveló cómo sigue después del accidente que sufrió: "Mucho mejor"

El jueves 9 de marzo, Isabel Macedo sufrió un accidente en su casa por lo que debió ser hospitalizada. Si bien, sfortunadamente solo fue un susto, los seguidores de la actriz se quedaron preocupados al ver el corte que tenía en su brazo derecho, producto del golpe que se dio.

Por ese motivo, Isabel Macedo utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para llevarle un poco de tranquilidad a quienes le consultan cómo sigue. "Muchos me preguntan cómo estoy del golpe", reveló la esposa de Juan Manuel Urtubey.

El golpe que tenía Isabel Macedo.

"Mucho mejor. Tengo la espalda un poco negra pero no sabía si mostrarla o no. Después lo voy a mostrar porque todos me preguntan 'cómo te caíste', 'cómo te golpeaste'. No hice reposopor porque tengo que estar todo el día con las bebés y no puedo", confesó la mamá de Belita y Julia.

Como si eso fuera poco, Macedo agregó un mensaje para sus seguidores: "Gracias por los mensajes de amor que me mandaron en estos días. Los quiero". También mostró cómo sigue evolucionando el golpe, el moretón se expandió por el brazo, pero el corte está cicatrizando.

Cómo fue el accidente de Isabel Macedo

La actriz Isabel Macedo, compartió con sus seguidores en Instagram, el accidente doméstico que tuvo cuando estaba bañando a su hija Belita, por lo que tuvo que ser asistida en una guardia en Salta. "Y así terminé la noche... Bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe", comenzó diciendo la artista.

Luego, añadió: "Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso", acompañado de unas fotos de ella acostada en la cama de la clínica con una golpe en un brazo y con el otro entablillado. En otra foto agregó: "Solo fue un golpe gracias a Dio. Pero me duele todo", expresó, después de realizarse placas.