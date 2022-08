Isabel Macedo viajó a Jujuy por primera vez con su hija Julia y compartió el emotivo momento

Isabel Macedo contó en más de una oportunidad lo especial que es Jujuy para ella, ya que su padre nació en esa provincia. Cada vez que la actriz lo extraña demasiado se pone una de sus camisas para sentirlo más cerca. Pero en esa oportunidad tuvo el placer de poder llevar a su hija Julia a conocer el lugar donde nació su abuelo.

A través de su cuenta personal de Instagram, Isabel Macedo publicó una tierna postal junto a Juan Manuel Urtubey y la hija más pequeña de ambos y escribió: "Julia en Jujuy , por primera vez". La artista viajó a hacer las fotos para la nueva campaña de su marca de indumentaria femenina Beneida.

La publicación de Isabel Macedo.

"No niego ni afirmo haber tenido 'algo' que ver en la elección del lugar, que es parte fundacional de mi vida", expresó la actriz. Seguido a eso le dedicó unas palabras a su papá: "Tatita, cada vez que voy a Purmamarca te busco en el banco de la plaza frente a la Iglesia, en las calles".

Para terminar confesó emocionada: "No se lo digo a nadie…pero te busco, te imagino, te cuento todo…Y siento tu felicidad o me invento que estas muy feliz por mi, y me lo creo". De esa forma, la artista evidenció que la alegría de poder llevar a su hija por primera vez a Jujuy se mezcla con la emoción de sentirse cerca de su papá nuevamente.

Isabel Macedo amamantando a Julia.

Isabel Macedo compartió cómo combina el trabajo con la maternidad

Desde las historias de Instagram, Isabel Macedo compartió diferentes postales que dejan al descubierto cómo hace para combinar los compromisos laborales con las tareas que implica la maternidad, sobre todo con Julia que todavía está en etapa de lactancia.

La actriz publicó una foto amamantando a su hija, otra de Juan Manuel Urtubey con la bebé durmiendo en sus brazos en el auto mientras ella trabajaba y esos instantes demuestran que hacen un gran equipo a la hora de acompañarse.

Juan Manuel Urtubey con Julia.