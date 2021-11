Para la francesa Isabelle Strom (32) esposa de Clemente Zavaleta hijo (34) y nuera de la trilliza María Emilia Fernández Rousse de Zavaleta el domingo 31 fue un día glorioso. Isa se lució en el Concurso Internacional de Salto (categoría 2 estrellas, un clásico del calendario hípico que se corona con el Gran Prix General San Martin) realizado en el Club Alemán de Equitación, en Palermo. Montada en su amado caballo Lancero, alcanzó la altura más alta y logró una cucarda al clasificar en la categoría Amazonas con Beijin Z y la Jovena Viento.

El concurso duró dos semanas: la primera fue dedicada a los más chicos y se llamó “Jóvenes Promesas”. Isabelle Strom saltó la última semana con cuatro caballos y el Mini Gran Prix de 1.40 metro con su preferido Santa Fe Lancero. La prensa especializada la cataloga como una eximia amazona y super comprometida con la equitación nacional y el fomento del caballo argentino. Ella ha competido en las mejores pistas Europeas pero conserva intacta su sencillez. Incluso cuenta orgullosa que las prendas que usa en los torneos son de una firma argentina con sello italiano llamada La Squadra Sellería.Y en estas tierras tiene como entrenador al jinete olímpico, Matias Albarracin recientemente diplomado en los JJOO de Tokyo con un séptimo puesto en la competencia de salto por equipos.

Conocé a Isabelle Strom, la nuera de la trilliza de Oro que triunfa en el mundo del deporte

Isabelle le agradeció a Héctor, quien le cuida los caballos, a Felipe Magnasco y su familia por ayudarla a desarrollar su carrera de amazona acá y a los consejos de su nuevo entrenador.

Como dato de color compitió contra Diego Garcia, un ex 'Chiquititas' y 'Rebelde Way'. Ni bien bajó del equino, Isabelle saludó a todos y agradeció el apoyo y la buena onda que recibe de los organizadores y resto de los competidores. Isabelle era muy pequeña cuando empezó a competir en concursos de salto ecuestre. Hace un mes, Isabelle ayudó a organizar un torneo que fue en honor a su papá, Birger Strom (quien murió en julio pasado en Francia y quien fue el líder de Sainte Mesme, el equipo de polo de europa en el que juega Clemente Zavaleta hijo). Fue un día muy emocionante para ella, Cada día elige honrar la memoria de su padre, quien era un apasionado de los caballos y ella heredó esa pasión no sólo de su su padre sino también de Robert Zellinger de Balkany, su abuelo materno.

