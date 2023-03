Hace una semana era el cumpleaños de Mauro Icardi, que lo celebró en Turquía con la compañía de sus dos hijas, Francesca e Isabella. El futbolista del Galatasaray recibió muchos saludos, entre ellos el de su hermana Ivana Icardi desde Instagram, pero ella no recibió respuesta alguna en un intento de acercamiento para sanar los problemas que tuvieron, ya que mantienen un distanciamiento desde hace cinco años.

Con la separación del jugador y Wanda Nara, probablemente la mediática aprovechó la situación para comunicarse con su hermano y limar asperezas, pero no resultó como esperaba, con un saludo cariñoso y una imagen en su niñez lo saludo en el día de su cumpleaños.

La dedicatoria de Ivana Icardi para Mauro Icardi

Mauro Icardi no le devolvió el mensaje, no lo subió a sus historias y esto llamó la atención de los seguidores de los hermanos. Tras ser ignorada, una seguidora de Ivana Icardi fue consultada mediante un mensaje privado que luego mostró: “Qué mal, Mauro reposteó todos los que le dedicaron historias menos la tuya “, escribió el usuario.

Ivana lejos de alimentar alguna polémica, respondió: “No lo hago para que lo reposte, si ni siquiera hablamos, le hice la dedicatoria porque me salió del corazón felicitarlo. Llevo años sin hacerlo, pero es sin esperar nada a cambio de su parte”.

Y continuó: “Quiero compartirles lo que le respondí a esta seguidora, que me lo dijo con toda su buenísima intención eh…pero ya hay otras personas que le comentan a Mauro o me lo dicen a mí y nunca he tenido sentido del ridículo/orgullo cuando se trata de demostrar algo a alguien que quiero. Lo que los demás hacen con lo que yo les doy es cosa de ellos, mi intención es buena”.

Finalmente, Ivana contó la verdad acerca de la pelea con su hermano: “Realmente, no espero nada a cambio de mi hermano porque llevamos 5 años sin hablarnos y lo de felicitarlo me salió esta vez, como otros años no sentí hacerlo. Caso, hagan lo que sientan de corazón, sin esperar a cambio porque eso lleva a la frustración’’.

