Ivana Nadal como nunca la viste: al natural y sin filtros

BEBAS LEAN POR FAVOR😍🙏🏻 No todo es lo que parece.. CELULITIS🤗 Muchas mujeres me escriben preguntándome que hago para la celulitis. Bueno, claramente saben que entreno, tomo agua, como de todo conscientemente y q uso @pocion.alquimia ♥️ Todo eso me ayuda día a día a mejorar la textura y visibilidad de la piel. Pero a la hora de sacarte una foto, la pose, el plano y la luz son clave! NO TE COMPARES‼️❌ Acordate que es 1 imagen y nada más, que sos más que eso, y que si queres lograr verte mejor, tenes que: 1) ACEPTARTE 2) PERDONARTE 3) RECONOCERTE y recién ahi, 4) CONSTRUIR TU MEJOR VERSIÓN (haciendo cosas para lograrlo obvio. Y siempre dándote amor 😍SIN CULPAS♥️) No siempre salimos como queremos en una foto, pero también es lindo amar nuestras imperfecciones. Son parte de quienes somos♥️🙏🏻