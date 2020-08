Ivana Nadal habló sobre su romance con el exnovio de Nati Jota: “No somos amigas, nunca lo fuimos"

Este fin de semana Ivana Nadal blanqueó su relación con el exnovio de Nati Jota, Bruno Siri. Pero las acusaciones y una teoría de una supuesta "Icardeada" no tardó en aparecer.

Tras la repercusión en las redes sociales, la modelo recurrió nuevamente a su cuenta de Instagram para dejar en claro cómo es su relación con Nati, y cómo vive este momento.

“No somos amigas, nunca lo fuimos”. Además les pidió a quienes la criticaron dijo: “Lo único que están generando con toda la agresión que me están mandando a mi es sentirse mal ustedes”, dijo.

“Usen su vida para cosas productivas. Dedíquense tiempo a ustedes, trabajen su amor propio”, agregó con una notable molestia.

En su momento, en una entrevista ambas dijeron: “Somos amigas por concretarse”, pero todo quedó en una buena onda. Por su parte, Nati también hizo su descargo: “Es algo muy reciente, en caso que sea verdad les deseo lo mejor. Prefiero no hablar demasiado, porque no es un tema que me incumba.En caso de ser verdad, no me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió”, aseguró.