¿La icardeó? Ivana Nadal está de novia con el ex de Nati Jota

Este fin de semana, se confirmó el romance entre Ivana Nadal y el rugbier Bruno Siri, el ex de Nati Jota. Ahora la acusan a la modelo de realizar una supuesta "icardiada", ya que ambas siempre se mostraron como amigas en las redes sociales.

Nati Jota había anunciado en noviembre su separación tras casi dos años de noviazgo. Un mes después, la periodista e influencer compartió una foto abrazada junto a Nadal tras una entrevista que le hizo la modelo. Pero se ve que la buena onda quedó y hoy en día está compartiendo una relación más allá de la amistad.

Consultada por Paparazzi, Nati confesó que se sorprendió y que tuvo una charla con el deportista: "La relación con Bruno terminó hace 9 meses, es una relación cerrada. Tenemos buena onda, nos mensajeamos, pero no es un diálogo constante”. Y reconoció: "No me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió”.