J Balvin: “Estoy saliendo del covid-19”

J Blavin lanzó hace unos meses su último trabajo que se llama Colores, por el cual recibió el premio Juventud en la categoría ‘Video con el mensaje más poderoso’ por el clip de su sencillo. Allí el colombiano confesó que es un caso positivo de covid-19 y relató lo duro que fue la enfermedad con él.

“En este momento estoy apenas saliendo del COVID-19, han sido días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó, y me tocó bien duro”, contó el antioqueño.

Por tal motivo, Blavin se tomó muy en serio formar parte de la campaña contra la prevención para evitar el aumento de contagiados. Pidió extremar cuidados y medidas, pues el coronavirus no es “un chiste” y él es testimonio de ello.

“Envío un mensaje a todos los que me siguen, a la juventud, a la gente en general, que se cuiden, que se protejan, que esto no es un chiste. A pesar de que hay tantos cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es muy peligroso, así que cuídense mucho”, cerró J Balvin.

