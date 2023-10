La noticia de que Fátima Flórez y Javier Milei eran oficialmente una pareja tomó a muchos por sorpresa y paralizó al mundo mediático. Según la periodista Marina Calabró, la relación habría comenzado hace tan solo un mes. La pareja se conoció en diciembre de 2022 cuando ambos participaron del programa de Mirtha Legrand.

Javier Milei y Fátima Flórez

Guido Záffora, quien contactó a Javier Milei para obtener más información acerca de su relación con Fátima Flórez, aseguró que el economista afirmó que se están conociendo y que están pasando un buen momento juntos. Además, se mostraron por primera vez juntos en la televisión argentina luego de que el político se acercara a los estudios del Bailando 2023 para buscar a la humorista.

Qué dijo el tarot sobre la relación entre Fátima Flórez y Javier Milei

En ‘Mañanísima’, la tarotista Fabiana Aquin reveló detalles sobre el romance entre Javier Milei y Fátima Flórez. La mujer afirmó que según las cartas, la relación habría comenzado hace aproximadamente 3 meses. Además aseguró buenos indicios para la pareja y un amor intenso. “Salió la carta de La Sacerdotisa. Yo me atrevo a decir que hace 3 meses. El tarot no es exacto. Pero esta carta me dice que están a full”, indicó Aquin.

Asimismo, señaló que ambos se llevan muy bien y van camino hacia una relación sumamente afectuosa. "Ahora les salió El triunfo. Quiere decir que la pareja va a dar mucho de qué hablar. A ella le va a ir muy bien. Fátima se lo merece. Y acá no hay nada orquestado. El tarot me dice que no, y que se llevan muy bien”, dijo la tarotista.

Cuando Carmen Barbieri preguntó si esta relación duraría mucho tiempo, Fabiana Aquin consultó sus cartas y compartió que la primera carta mostraba "La purificación", indicando que la pareja es bastante fuerte y que hay mucho amor entre ellos. "Y me sale la carta de La versatilidad. Quiere decir que hay pasión y que son personas sinceras. Fijate que la carta tiene un desnudo. Se muestran tal cual son. Tienen carácter fuerte, pero son muy alegres los dos y tienen mucha química", expresó la mujer.

Finalmente, la tarotista comentó que Fátima Flórez y Javier Milei se estarían cuidando mutuamente. “Se están haciendo bien y se van a hacer bien. Lo que leo es que ninguno se va a perjudicar”, concluyó Fabiana Aquin.

P.C