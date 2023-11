Fátima Flórez y Javier Milei estarían atravesando una de las etapas más complicadas de su relación amorosa. Si bien la humorista desmintió su separación que había comenzado a circular en redes sociales, comenzó a correr la teoría de que el candidato a presidente se habría fijado en otras mujeres, siendo Yuyito González una de ellas.

Javier Milei habría cambiado a Fátima Flórez por Yuyito González

En medio de los escándalos políticos que ocurren en Argentina, con la cuenta regresiva para el balotaje, el político liberal y la humorista protagonizaron los rumores de una ruptura que comenzó a circular en redes sociales y, si bien lo desmintieron, continúan corriendo las teorías entre los usuarios y ciudadanos que dudan de su noviazgo.

"No sé de dónde sacan tantas mentiras", expresó Fátima enojada. Sin embargo, se conoció que el "ideal de mujer para Javier" es Amalia "Yuyito" González, una figura pública de la televisión que se destacó en la época de los años ´80. Todo comenzó luego de que la conductora revelara en su programa de Ciudad Magazine aquella anécdota.

"Me estás haciendo acordar que, hace no sé, tres años atrás, esto de cholula lo voy a comentar nada más, en un programa a Milei le habían preguntado cuál era su ideal de mujer y él dijo Amalia González", comenzó contando la actriz. Pero aseguró que jamás estaría con un hombre como él, sobre todo por la diferencia de edad.

Javier Milei y Fátima Flórez

"No acepto. Es algo muy improbable que pase, pero no aceptaría. Yo soy muy prejuiciosa y más con el tema de las edades. Me imagino a alguien que ya está en una etapa de la vida que ya atravesó varias situaciones", finalizó. Su historia no pasó desapercibida ya que, en un comienzo, Javier expresó que en su vida no había lugar para mujeres y que se encontraban en el cuarto puesto de su lista de prioridades.

Yuyito González junto a su hija

El comienzo de su relación con Fátima Flórez sorprendió a ambos mundos, el de la política y el del espectáculo. En un contexto político donde se disputa la presidencia, parece que Javier Milei quiere mantenerse lo más cerca posible de la humorista estando muy lejos de Yuyito González.