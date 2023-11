Fátima Flórez desmintió los rumores que circulaban acerca de una supuesta separación de Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza. Los dos dieron a conocer su relación después del éxito de Milei en las elecciones primarias de agosto y se mostraron públicamente en ciertas ocasiones.

Javier Milei y Fátima Florez

Flórez negó rotundamente las versiones sobre su ruptura con el líder libertario. La humorista expresó su asombro ante la cantidad de fake news que se estaban difundiendo sobre su relación con Milei. "No sé de dónde sacan tantas mentiras", afirmó.

Cuando se le consultó sobre si habían tenido algún conflicto que provocara los rumores, Fátima Flórez respondió enfáticamente: "Para nada. Todo falso". Añadió que su relación con Javier Milei es hermosa y que las versiones de separación carecen de fundamento.

Dónde surgieron los rumores de la ruptura entre Fátima Flórez y Javier Milei

Las afirmaciones de separación habían surgido en Socios del Espectáculo, el programa que se emite por El Trece, donde el periodista Rodrigo Lussich aseguró que Fátima Florez había tomado la decisión de poner fin a la relación con el candidato.

Esta no es la primera vez que Fátima Florez se ve envuelta en polémicas de este tipo. Durante las elecciones generales, surgieron rumores de que una escuela en Recoleta había cerrado para que Florez, quien tenía posibilidades de convertirse en primera dama, pudiera votar. La actriz negó rotundamente estas afirmaciones y expresó que jamás había tenido el poder ni la intención de cerrar una escuela de esa manera. “Yo nunca cerré una escuela en mi vida. No la cerraría, no tengo el poder para hacerlo y si lo tuviera, nunca lo usaría de esa manera. Nunca en mi vida hice ni haría eso”, desmintió.

Fátima Florez desmintiendo rumores

Fátima Flórez, hace menos de una semana, también tuvo que desmentir rumores de separación después de las elecciones generales. La pareja se conoció en el programa de Mirtha Legrand en 2022 y, a pesar de ser noticia por su relación, nunca reveló los detalles sobre su origen. Florez es amiga de Sandra Barrionuevo, hija del sindicalista gastronómico que hasta hace poco fue socio y aliado electoral de Milei, por lo que también se cree que ese pudo ser el nexo entre ambos.

SDM