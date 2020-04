Javier Saiach: "Juana me devolvió el sentir mariposas en el estómago"

Javier Saiach cumplió 19 años en mundo de la moda y Caras se unió al festejo en un diálogo personal con el agazajado. Desde lo más íntimo, el creador de los vestidos más impactantes contó cómo vive esta conmemoración en medio de la problemática del Coronavirus.

“La verdad que es un aniversario muy atípico. Tenía programado hacerlo con mis musas con los 18 vestidos más importantes y me toca vivirlo desde otro lado. Anoche recibí un mensaje con un video tan lindo que me emocionó muchísimo. Fue una sorpresa de mi asistente en la que estuvieron presentes 'La One' - Moria Casán -, Juana Viale que prefirió hacerlo a su manera, Zaira Nara, Valeria Mazza, Flor de la V, Anamá Ferreira que es muy amiga. Son parte de mi historia”, expresó el diseñador de 45 años a este portal.

Luego, hizo referencia a su gran amistad con la nieta de Mirtha Legrand, a quien viste cada fin de semana para la conducción de los programas: “Siempre dije que el día en que yo como diseñador no sienta mariposas en el estómago sería el momento en que me dedicaría a otra cosa y con Juana esa sensación está más latente que nunca. Me di cuenta que soy un bendecido”.

“El Coronavirus me hizo que pare y valore más. Hoy agradezco todo lo que está pasándome y espero que el país salga adelante ya que no estamos en la mejor situación. Mi forma de hacer patria es creando estos dos vestidos para los fines de semana. Hay veces que ese vestido que yo mando, es la mitad de lo que podría hacer”, confesó el magnate.

Saiach también habló de la nueva metodología de trabajo que utiliza producto de la pandemia declarada: “Tengo la incertidumbre hasta que lo veo puesto y me pasa que veo los defectos. Hacer una estrella y una celebridad es muy difícil, podés mantener una comunicación telefónica y por redes pero hasta que no lo ves en vivo no estas tranquilo”.

“Mi trabajo habla por mí. Yo elegí que sea mi trabajo el que se conozca y guardar mi imagen física para vivir la vida de forma más privada. La gente los fines de semana me festeja. Hoy cuando me levanté me emocioné; me senté y recé a mi virgencita, la de Fátima. Yo dejé todo por esto, amores, amigos, familia y saber que estoy cumpliendo un año más haciendo lo que me gusta me pone feliz a pesar de festejarlo encerrado”, agregó el productor de moda.

Respecto a sus nuevos diseños reveló que está buscando probar nuevos estilos por el lado de lo sexy y que se juega a la exactitud. “Las vestí a todas. La última que me faltaba era Moria y me encantó que crei que iba a ser como ella es, más rebelde. Pero me di cuenta de su inteligencia porque ella sabe escuchar. Ella quedó encantada con el look y la gente también. Tuve desde la chica más fácil, como Juanita, a la más rebelde”, dijo.

Entre lágrimas finalizó: "Dejé un monton de cosas, a pesar de eso las puse a un costado y continué. Yo creo que me merezco estar donde estoy porque lo hice bien, antes me costaba y decía que la gente iba a decir cosas pero después eso quedó atrás. Estoy donde tengo que estar porque me lo merezco y me rompí el alma”.