Jennifer López llamó la atención de sus fanáticos con el posteo en sus redes sociales. La intérprete de On the Floor estuvo junto a su marido, Ben Affleck, en Nueva York viendo el musical The Music Man y las redes sociales de ambos no han tenido gran actividad. La cantante de origen puertorriqueño sorprendió en Navidad posando junto a un enorme árbol navideño pero de lo que todos hablaron fue de su vestido.

Minivestido azul estampado con pequeños moños rojo oscuro, con un impecable cuello blanco en pico de Alessandro Michelle para la casa Gucci.

JLO siempre se destaca por su estilismo propio de una diva de Hollywood, pero para estas fiestas optó por un minivestido azul estampado con pequeños moños rojo oscuro, de corte camisero con un impecable cuello blanco en pico, puños con botones joya y ceñido a la cintura con un volado firmado por Alessandro Michelle para la casa Gucci. El vestido tiene hombros abullonados, ese diseño es una de las grandes tendencias y se ha vuelto muy popular porque sería el que se puede ver en el estilismo porque es el estilo que se ve en la seri Merlina dirigida por Tim Burton y que ya está en los primeros puestos en Netflix.

Merlina, la serie de Netflix

Jennifer López adoptó un diseño típico del que se ve en la serie protagonizada por Jenna Ortega , aunque en el caso de la esposa de Ben Affleck tendría uno toques de glamour tanto en la tela como en los colores y el complemento.

Jennifer lució unos aros Van Cleef & Arpels, disponible por 16.600 euro y los zapatos de la firma Valentino

Jennifer lució unos aros con forma de flor en oro amarillo, nácar y diamantes, una pieza conocida como Rose de Noël de la casa de joyas Van Cleef & Arpels, disponible por 16.600 euros. Los zapatos no son como los de “Merlina” sino que eligió unos de taco muy alto, en color rojo, con plataforma y anudados a la tobillo de la firma Valentino. Sus seguidores están expectantes por el outfit que lucirá para recibir el 2023.