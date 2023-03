Jesica Cirio habló de la relación con Martín Insaurralde, el padre de Chloé, su hija. La modelo está encarando nuevos proyectos profesionales que la desafían en su carrera mediática.

Jesica Cirio y Chloé

En una entrevista con Intrusos, la conductora comenzó a explicar cómo las plataformas de streaming se diferencian de la tele y la radio: "No afecta ni a la radio ni a la televisión porque son públicos totalmente diferentes. Uno tiene que poder elegir el contenido que quiere ver y escuchar. Esto es un canal, pero está bueno que cualquier chico que recién arranca y que quiera hacer su contenido de manera independiente pueda hacerlo desde su casa",

Siguiendo la conversación, Cirio amplió información sobre las plataformas que conduce en estos momentos. "En este caso, lo que hizo Piso es unir a chicos que generan su propio contenido para desarrollarlo en un canal y unir a gente de la televisión como yo", explicó y luego aclaró que el proyecto no pretende desplazar a los contenidos televisivos.

No tardó en llegar la pregunta sobre la supuesta crisis con Insaurralde, el actual Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires. "Ya lo desmentí, no sé de donde nace eso. Estamos trabajando mucho los dos, pero no tengo ni idea de dónde salió eso", aclaró incómoda.

Martín Insaurralde en Instagram: "Así vivimos el show de Lali en Lomas"

Se conocieron luego de que la conductora entrevistara al político. Lograron dejar atrás los prejuicios y formaron una familia. En 2020 Martin venció al coronavirus y juntos afrontaron las versiones de infidelidad.

El Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde fue designado como el nuevo Jefe de Gabinete de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires tras la derrota electoral de las PASO. Gracias a la flamante designación, su historia de amor junto a la modelo Jesica Cirio, vuelve a adquirir protagonismo. Lo que comenzó siendo un affaire y señalado como un romance de campaña, logró vencer los prejuicios y superar cualquier tipo de barrera.

Martín Insaurralde (51) y Jesica Cirio comenzaron su relación en secreto a mediados de 2013. Aunque se habían visto en distintas oportunidades, comenzaron su affaire luego de que la modelo entrevistara al político. “Al principio ninguno de los dos quería saber nada. Teníamos muchos prejuicios el uno del otro. Pero bueno, coincidió que tuve que hacerle una entrevista para un programa de televisión y ahí comenzamos a tener los primeros contactos”, aseguró la conductora de La Peña del Morfi en una entrevista con Personajes.tv.

NL.