Jésica Cirio comenzó este domingo de una manera muy especial: saludando a su hija, Chloe Insaurralde, por su cumpleaños. La pequeña nació hace exactamente seis años, también un domingo. Días atrás, su mamá, había publicado en Instagram una foto con su enorme panza, y escribió: "¡Semana 40! Seguimos esperando que Chloé decida salir. Sino le voy a tener que mandar una orden de desalojo. De verdad que ya no sé cómo manejar la ansiedad, la quiero conocer yaaa ".

Jésica Cirio.

Esta mañana, Jésica Cirio publicó en sus redes sociales una serie de fotos y un video de Chloe Insaurralde para mostrar cómo comenzó su cumpleaños la pequeña.

La modelo fue a despertarla a la cama para saludarla y disfrutar juntas del comienzo de este gran día.

El mensaje de Jésica Cirio, Chloe Insaurralde

"Hoy cumplís un año más. Y solo quiero agradecerte porque con tu llegada me hiciste la persona más feliz y más completa! No solo me haces feliz, sino que cada día me enseñas a vivir y madurar", comenzó escribiendo la conductora de "La Peña de Morfi".

Luego, Jésica Cirio indicó: "Vos haces que las cosas más duras y difíciles sean menos complicadas, con tu sonrisa y esos abrazos que me llenan el alma". Y concluyó: "Siempre te voy a acompañar y siempre vamos a estar juntas Que tengas un hermoso cumple".

Jésica Cirio y Chloe Insaurralde.

La modelo le había preparado una sorpresa a su hija: globos y golosinas. En las imágenes se podía ver la alegría de la pequeña por el regalo de su mamá.

Sin dudas, Jésica Cirio y Chloe Insaurralde comenzaron un día muy especial, de la mejor manera: juntas.