Jesica Cirio se presentó en el programa ‘La Peña de Morfi’ para revelar detalles acerca del escándalo y su relación con Martín Insaurralde. En la emotiva entrevista con Georgina Barbarossa, compartió sus sentimientos y pensamientos sobre esta difícil situación.

“Fue muy angustiante, me sentí defraudada y frustrada. Es una traición muy fuerte. ¿En qué fallé? ¿Por qué pasó todo esto?”, manifestó la modelo con respecto a la polémica que atraviesa. Además, aseguró que su romance con el político estaba en su punto de quiebre hacía varios meses.

"No es el mismo del que me enamoré. En principio fui feliz, en los últimos momentos la relación fue decayendo por no tener tiempos cada uno o porque quizás empecé a notar cosas en él que ya no me hacían bien, cosas de nuestra intimidad que no me hacía bien y no me daban seguridad y en ese momento decidí irme”, señaló Cirio en alusión a los rumores de infidelidad de Insaurralde.

Asimismo, expresó que durante la relación tuvo sospechas de un posible engaño por parte del exjefe de Gabinete. “Sentí que todo era mentira, que lo que viví estos años era mentira, fue muy frustrante, una traición muy fuerte. Fue muy angustiante -lo de la infidelidad- sentí mucha defraudación, mucha frustración, me enteré el fin de semana como se enteraron todos”, declaró Cirio.

La emotiva foto de Jesica Cirio

Tras el escándalo, Jesica Cirio no se mantiene muy activa en las redes sociales. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una foto conmovedora mediante sus historias, generando revuelo y preocupación por parte de sus seguidores.

Instagram @jesicacirio

La imagen que posteó Jesica Cirio en su perfil de Instagram revela su profundo dolor y conmoción por esta controversia, ya que se encuentra pasando por un momento difícil. Además, la modelo se presenta a cara lavada y ojos tristes, manifestando la angustia que está experimentando como resultado de este escándalo, generando una ola de apoyo por parte de los usuarios de las redes sociales.

