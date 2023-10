Jesica Cirio decidió contar su verdad en una entrevista exclusiva para Telefe Noticias donde se refirió al escándalo de su exmarido, Martín Insaurralde.

Entre las difíciles declaraciones que hizo la modelo, se refirió también al momento en el que se enteró del vínculo del ex intendente con Sofía Clerici por la aparición de imágenes y videos.

Jesica Cirio en Telefe Noticias.

"La relación hace un tiempo que ya no estaba bien y, por supuesto, uno va viendo distintas situaciones o cosas con las que ya no se siente cómodo, o empieza a darse cuenta que no tiene tantas cosas en común, lo que le empieza a pasar a cualquier relación. Si tenía o no sospechas, eran solo sospechas”, aclaró.

Luego, hizo mención a las imágenes de Martín Insaurralde con Sofía Clerici."Me enteré como todos ustedes. Fue un shock, fue duro, fueron cosas que se arrastraron hace tiempo".

Cómo fue la conversación entre Jesica Cirio y Martín Insaurralde

Con un actitud medida, Jesica Cirio respondió todas las preguntas que le hicieron los periodistas del noticiero y hasta se animó a contar si llamó o no a Martín Insaurralde una vez que se filtraron las fotos y videos.

“Fue muy cortito fue. Un mensajito muy cortito. Imagínense que no fue una situación fácil... Fue un shock, fue duro. No hubo insultos. ¿De qué sirven? De nada”.