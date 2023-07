Jey Mammón sigue estando en el foco de los escándalos por la denuncia de Lucas Benvenuto, pero aún así dio el presente en el hotel Hilton de Puerto Madero para los Martín Fierro 2023. A pesar de los repudios de muchos periodistas y celebridades, algunos de ellos no le soltaron la mano y hasta se acercaron a saludarlo.

Cuando Benvenuto hizo pública su denuncia, el exconductor de La Peña Morfi compartió un descargo en redes sociales donde algunas celebridades se animaron a dejar un comentario y otros, con menos exposición, apoyaron con un like. Estos son todos los famosos que apoyaron al demandado.

Julieta Ortega defiende a Jey Mammón con uñas y dientes

Una de las figuras que más sorprendió al público fue la actriz que mostró el apoyo al exconductor abiertamente. Desde aquella vez que Mammón compartió su descargo, Ortega se hizo presente a su lado. Incluso, días antes de los Martín Fierro, la actriz se peleó con Nancy Pazos al declarar que se sentiría incómoda con Jey presente.

"Si Jey Mammón va mañana a la fiesta del Martín Fierro (yo aún creo que va a recapacitar) voy a ser una de las tantas personas que se sentirán incómodas. Sus apariciones mediáticas de los últimos días y su necesidad de venganza —haciéndose pasar como víctima cuando fue victimario— sacan lo peor de mí", escribió la periodista en Twitter.

El cruce de Julieta Ortega y Nancy Pazos por Jey Mammón

Sin filtro alguno, Julieta comenzó una discusión y expresó ""¿Necesidad de venganza? ¿Cómo te defenderías vos de algo así en caso de ser inocente?", pero cuando Nancy le respondió la actriz decidió llamarse a silencio para no avivar más las llamas del incendio.

Alfa se acercó al conductor en los Martín Fierro

Con el objetivo de no interferir con el ingreso de los nominados e invitados a la cena, Jey ingresó unos minutos más tardes a la gala y todas las miradas se posaron sobre él. En medio de los rumores de que sus propios compañeros no querían saber nada con su presencia, algunas celebridades se acercaron a saludarlo.

Uno de los que generó mayor polémica fue Alfa de Gran Hermano, quien se acercó a la mesa de Mammón y le dio un sentido abrazo que dejó muy en claro su posición. Del momento solo se puede ver un corto video en donde conversan amenamente a pesar de las miradas fulminantes.

El apoyo de Andrea Rincón

La modelo también estuvo en el centro de la tormenta cuando no se manifestó en contra del denunciado. Según habló con Socios del Espectáculo, Andrea considera que la lentitud de la Justicia no debería dar lugar a que la misma sociedad determine la condena. "Como la Justicia no hace su trabajo, la gente piensa que puede hacer justicia por mano propia", reveló.

"Obviamente que lo está sufriendo y yo ya lo dije, el tema es que yo soy parcial en este caso; yo conozco a una de las partes que me cuenta lo que pasó, y a mí esta persona nunca me mintió, ¿por qué me va a mentir ahora?", explicó en referencia a la denuncia de Benvenuto y la situación de incertidumbre que atraviesa el exconductor.

Caramelito Carrizo y el saludo en el hotel Hilton de Puerto Madero

Al igual que el gesto de Alfa, Caramelito también habría sido una de las que se acercó a saludar al humorista en medio de los revuelos. Según la revista GENTE, la actriz no fue la única, sino que Mariana Brey y Paula Varela también le mostraron su apoyo.

Jey Mammón en los Martín Fierro

Mammón dio una vuelta por el salón en búsqueda de mayor apoyo, pero distintas fuentes aseguran que muchas celebridades y periodistas lo rechazaron para no quedar pegados a su causa. Ángel de Brito y Yanina Latorre, junto a Nancy Pazos, fueron las figuras más contundentes respecto a su exclusión.

Las declaraciones de Beto Casella

El periodista fue una de las figuras de la noche por su larga trayectoria en la profesión y sus trabajos destacados, pero su acercamiento al exconductor dio de qué hablar. Entrevistado por Nosotros a la Mañana, Beto expresó que ""Yo lo saludo. No tengo nada personal y en tanto la Justicia no dijo nada especial".

"Sé todo lo que pasó pero no me sale darle vuelta la cara", reiteró para dejar en claro la razón por la que no ignoró a Jey Mammón como hicieron muchos de sus colegas. La causa aún sigue siendo procesada y Lucas Benvenuto continúa pidiendo justicia.