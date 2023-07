Santiago del Moro rompió el silencio sobre la presencia de Jey Mammón en la entrega de los premios Martín Fierro y dejó clara su postura en medio de la polémica nacional que divide a un país, tanto a nivel de la calle como entre los famosos.

En una entrevista con LAM, el periodista y presentador de Telefe dio a entender que para él, el tema Jey Mammón y la polémica ya no da más para opinar. Santiago del Moro no dio lugar a duda y se mostró claro en su posición.

Santiago del Moro sin filtro sobre la presencia de Jey Mammón en los Martín Fierro 2023.

“Yo no tengo nada más que opinar del tema. Me parece que es un tema que ya fue. Él estaba invitado y fue. No tengo nada más que agregar que todo lo que pasó”, comentó Santiago del Moro.

“Me parece que en la ceremonia pasó de todo y la verdad que desde que yo estaba, lo que pasaba de la mitad del salón para atrás mucho no lo veía. Nombraba gente que me decían que estaba y yo no la veía donde estaba ¡Mucha gente había!”, agregó Del Moro.

“Y todo lo de Jey que pasó, que estuvo en una mesa, en otra, yo no vi absolutamente nada. Pero él estaba invitado y eligió ir”, cerró Santiago del Moro.

Cuál fue la opinión de Santiago del Moro cuando explotó el caso de Marcelo Coraza

En marzo de este año, a pocas semanas de que Gran Hermano terminara su temporada, estalló el caso de Marcelo Coroza, ex Gran Hermano y productor del reality de Telefe. Semanas más tarde se conoció la denuncia que Lucas Benvenuto le había hecho a Jey Mammón, compañero de canal de Santiago del Moro.

Para ese momento, cuando se supo de la denuncia de Marcelo Coraza por corrupción de menores y abuso sexual, Santiago del Moro habló al aire en Gran Hermano.“Hoy me toca salir a hablar de… Bueno, el canal ha emitido un comunicado con respecto a un trabajador que está hace más 20 años, que es el señor Marcelo Corazza”.

Santiago del Moro sin filtro sobre la presencia de Jey Mammón en los Martín Fierro 2023.

“La acusación que se le hace es espantosa. A mí personalmente, como persona, como ser humano y como papá, es un lugar al que me cuesta mucho llegar y siempre lo que pido es justicia absoluta. Y en caso de ser culpable, el peor de los castigos. No tengo ningún tipo de mirada piadosa con respecto a este delito”.

“Si obviamente una personas es acusada, tiene todo el derecho a defenderse”, comentó el conducto y remarcó: “Tengo las mismas dudas que ustedes, las mismas preguntas que ustedes”, dijo Santiago del Moro en ese momento.

