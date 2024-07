Jey Mammón está de regreso. Uno que lo tendrá de nuevo en los zapatos de conductor, al frente de “Las tardes de Jey”, desde el miércoles 10 de julio, de lunes a viernes a las 18hs por Net TV.

“Lo nuevo te genera curiosidad, pero estoy muy confiado y convencido porque en Net le ponen mucho amor a lo que hacen, independientemente de los recursos. Desde lo técnico hasta los directivos. Todo está al servicio de lo que se está haciendo y eso vale muchísimo para mí. Hay unas ganas y un amor del equipo que le da un plus al trabajo. Siento que va a estar buenísimo seguro y no tengo dudas”, le contó Jey a CARAS.

En su casa y junto a sus mascotas, el artista habló de su presente.

"En lo laboral, nunca estuve siempre haciendo de todo y ahora me encuentro justo abarcando todo: ayer hice teatro, estoy haciendo radio (Splendid) y vuelvo a la tele. Pero es muy probable que el teatro ahora baje un poquito y nos enfoquemos en las otras”, dijo el artista frente a una etapa de puro viento a favor y tras un año mediáticamente más expuesto (Lucas Benvenuto lo denunció por abuso sexual, en 2023)

Jey rompió el silencio con CARAS.

Mammón será el nuevo anfitrión de un ciclo con música, sorpresas y humor que tendrá como primer invitado de lujo al gran Palito Ortega.

“Va haber un piano hermoso en el estudio, que es la esencia de lo que a mí me gusta hacer. Pero más allá de eso, va a haber ingredientes sorpresa porque a mí me gusta el humor, los personajes y la música como recurso más allá de los invitados. Todo esto me lleva un poco a la génesis de cuando yo arranqué en mi carrera. Volver a mi esencia, cuando empecé con personajes y humor, probando y experimentando cosas. Y en Net, un canal nuevo para mí, tengo una libertad que en otros espacios no sería posible. Un poco recuperarme a mí mismo también, porque me estoy encontrando conmigo y diciendo: mirá quién estaba acá adentro”., se sinceró Jey.

Jey Mammón, en la intimidad de su hogar.

Así y todo, Jey, con éxito en varias pantallas y formatos, no se aferra a ningún título. “Sé que estoy conduciendo pero para mí no soy un conductor, como tampoco me considero ni músico ni periodista ni actor ni nada, para mí juego a eso. Me gusta jugar y divertirme. Por ahí la música va ganando más terreno en esta época de introspección y de encontrarme conmigo", concluyó el artista.