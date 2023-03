Jimena Barón presentó como a cuentagotas algunos de los temas que forman parte de su nuevo material discográfico. Todos fueron muy bien recibidos por el público, pero recién ahora dio a conocer el nombre que llevará el cd que presentará la próxima semana.

El lunes 27 a las 22 horas, Jimena Barón lanzará "Mala Sangre", su nuevo cd. "Se están enterando todos ahora incluso mis amigos y familia, porque no se lo conté a nadie por 2 años", aseguró la cantautora en la publicación que hizo en sus redes.

La portada del nuevo cd de Jimena Barón.

En su cuenta oficial de Instagram, la mamá de Momo compartió la portada del disco y la lista de temas. Allí se pudo conocer el orden de las mismas y cuáles son las canciones que faltaban: 1- Los Locos, 2- Mi Funeral, 3- Ese Diamante, 4- Amigo, 5- La Araña, 6 -Cruel y Despiadado, 7- San Valentín, 8- Maldita Apuesta, 9- Cariño Resentido, 10- Mi Felicidad, 11- Oro y 12- Lo Que Tenga Que Durar.

Las canciones del cd.

Matías Palleiro, el novio de Jimena, fue uno de los primeros en reaccionar a la publicación de su pareja. "Discazo", comentó el agente de deportes que también compartió en sus redes el lanzamiento de la vocalista junto a emojis de corazones negros y gotas de sangre, en referencia al nombre del nuevo disco.

La publicación de Matías Palleiro.

Jimena Barón contó la historia oculta detrás de "Los Locos"

Jimena detalló que un hombre con el que se veía tenía un asado con los amigos y pretendía verla después de comer. Habiendo aprendido la lección y sinténdose empoderada, la artista le dijo que vaya a comer con sus amigos y que después le escriba a ver si ella seguía despierta y tenía ganas de verlo.

"Se va al asado con los amigos, yo me quedo dormida y a la madrugada me suena el timbre de mi casa. Miro la hora y tenía 11 llamadas perdidas, yo dije 'este tipo está loco'. No atendí porque ya aprendí sobre los locos, me vuelvo a dormir y al rato vuelve a sonar el timbre", relató la cantautora.

"A la mañana siguiente le digo 'tengo 11 llamadas perdidas, sonó el timbre dos veces a la madrugada, a menos que haya muerto alguien, yo con locos no me vinculo más'", agregó Jimena.