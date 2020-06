Jimena Barón dejó la casa de Osvaldo por un problema de salud y habló de la reconciliación

La historia de Jimena Barón con Daniel Osvaldo se convirtió en el verdadero culebrón de la cuarentena y algunos especularon con que la pareja decidió darse una segunda oportunidad.

"La Cobra" pasó parte del aislamiento en la casa de su ex y los rumores de un romance se hicieron cada vez más fuertes. Sin embargo, la actriz dejó esta semana la casona del deportista en Banfield y volvió a su departamento en medio de estos trascendidos. "No estoy embarazada,no volví con nadie. Estoy con un tratamiento en el hombro porque me lo lastimé. Ayer me lo pincharon y tengo que seguir yendo. Está todo bien, perdón", dijo esta mañana en un video.

Luego, hizo un fuerte descargo en su Insta Stories donde aclaró cuál es la situación actual con el papá de su hijo. "Siempre que el papá de mi hijo me de lugar y muestre predisposición, voy a estar con una sonrisa enorme ( y un vino). Viví toda mi vida con papás quese llevaron como el culo y duele. Haré siempre todo lo posible por regalarle otro capítulo de papás a mi hijo. Pasa página no significa perderse, ni olvidar, ni dejar de tener las cosas claras. Significa remendar lo roto, sanar. Todo lo que sea sanar y sentirse mejor será bienvenido, decisión 2020. Y es para mí, es un regalo que también me hago a mí misma porque todos merecemos sentirnos mejor con la fórmula que nos haga felices", dijo.

"Y dejen de flashear que ser famosa es tener que ser ejemplo constante. A mí me va como el orto en el amor. Me van a conocer 23 tontas más y 24 cobras y seguramente un álbum lleno de canciones a más pelotudos que me rompan el corazón. Me verán empoderada y me verán llorando como una idiota, en loop, dueña de mi vida y rogando migajas rancias de amor. Soy las dos. Perdón", cerró.

¿Quedaron dudas?