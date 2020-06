VIDEO | Jimena Barón publicó un picante tutorial con Osvaldo, ¿que confirma la reconciliación?

Jimena Barón y Daniel Osvaldo mantienen una convivencia armónica después de confirmar que pasarán lo que resta de cuarentena juntos.

Aunque no queda muy claro si se reconciliaron o simplemente son "buenos amigos", los indicios en redes sociales son más que evidentes. Esta vez, el futbolista participó de un tutorial que hizo la diosa donde comparte sus tips de limpieza para la cara. "Me preguntan mucho por el cuidado de la piel (odio decir esto pues inchequeable) me daba vergüenza hacer un tutorial así que Roberto ligó un facial y de paso, les muestro con qué me unto la cara todos los días. Es lo más prolijo que logré acá en la casa de los Locos Adams", escribió antes de empezar con el post.

Lo cierto es que, mientras limpiaba el rostro de su ¿ex?, Jimena también tiró algunas indirectas que se refieren a su vida cotidiana. Cuando Jimena le pasó vitamina C por el rostro con delicadas caricias con la yema de sus dedos, y curiosa le preguntó a Daniel: “¿No sentís medio caliente esta?”, dijo a la vez que estalló en risa. “Un poco sí…”. Pícaro, Daniel admitió: “Y sí, me hacés calentar”.