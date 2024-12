El embarazo de Jimena Barón llenó de ternura las redes sociales, ya que desde su anuncio, la cantante se dedicó a hacer público la repercusión que generó la noticia en su entorno más íntimo. Primero mostró a través de un video el asombro de sus familiares y amigos más cercano, y ahora reveló más detalles de la reacción de su otro hijo Morrison, a quien suelen llamarlo “Momo”.

Jimena subió a sus redes este sábado otro clip a su Instagram en el que se ve el momento en que Momo se enteró que va a tener un hermanito.

Cómo reacciono Momo, el hijo de Jimena Barón, cuando se enteró del embarazo

En el posteo de Jimena Barón a su Instagram, la artista comenzó diciéndolo a Momo, hijo que tuvo con Daniel Osvaldo: “Te quiero decir algo”. A lo que el menor preguntó preocupado: “¿Malo?”. Jimena respondió: “No. Escuchá, te voy a contar algo antes de lo que te debería contar”.

Tras este comentario, Morrison quedó en shock y le preguntó a su madre: “¿Por qué estás llorando?”. “Porque estoy emocionada”, contestó Jimena. “¿Qué pasa, ma? Me da miedo”, insistió Momo. Y allí la cantante le dio la noticia: “Si Dios quiere y sigue todo bien, vas a tener un hermano”.

Tras escuchar el anuncio, Momo quedó totalmente sorprendido y preguntó varias veces si lo mencionado se trataba de una broma. Rápidamente, Jimena lo abrazó muy fuerte durante varios segundos. Luego, el jovencito le preguntó cuantos meses faltaban para la llegada del bebé, a lo que la actriz le indicó que en junio se prevé que pueda nacer.

A partir de ahí se dio una escena muy graciosa, cuando Jimena Barón le comentó que si el bebé es varón se iba a llamar Tomás. En ese momento, Momo le hizo un pedido muy especial a su madre. “Vos llegás a tenerle favoritismo yo te juro que no sé, lo regalo”, lanzó. Para dejarlo tranquilo, la actriz le remarcó: “¿Vos estás loco? ¿Vos sabés lo que yo te amo a vos?”.

Momo decidió retrucarle a su madre y señaló la posibilidad de que se a su hermanito le compren muchísimos juguetes, a lo que Jimena dijo: “Bueno, vos tuviste un montón de juguetes, ¿por qué no va a tener un montón de juguetes? pobre”. “Ya sé, pero que use los míos viejos. O sea, comprale algunos, pero que use los míos viejos también. La ropa también”, cerró Morrison.

El video publicado por Jimena Barón con su hijo Momo se llenó rápidamente de comentarios de figuras del espectáculo, quienes manifestaron toda la ternura que les generó el diálogo entre madre e hijo.