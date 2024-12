Jimena Barón dio una noticia que impactó a sus seguidores, relacionada a la dura infancia que vivió. En medio de la alegría que provocó su embarazo de su segundo hijo, la cantante anunció la decisión de cremar el cuerpo de su padre, quien falleció hace ya diez años.

En su mensaje, Jimena explicó lo difícil que fue tomar esa decisión, la cual denominó “un trámite pendiente que me inventé”. Además, dio detalles de cómo era el vínculo con su padre y cómo lo marcó para su vida, no sólo en su niñez sino además ya en su adultez.

Cómo era la relación de Jimena Barón con su padre

Jimena Barón le reveló a sus seguidores lo doloroso que era el trato que le daba su padre durante su infancia, caracterizada por el abandono y la incapacidad de amor. “Me hacía la que tenía una decisión que tomar, que en realidad no existía porque ya no quedaba nada, y eso duele tanto. En realidad siempre me doliste vos, muchísimo. Tu abandono, tu incapacidad en el amor, tu amor, tan complejo e injusto”, escribió la artista.

Por otro lado, explicó que ese trato que le daba su padre fue algo que la condicionó a la hora de relacionarse con otras personas y en la forma de percibirse a ella misma. “Tu vida fue demasiado tuya viejo, nos merecíamos mucho más. Me partiste el corazón con esa imposibilidad, esa ausencia y ese ego. Me dejaste la autoestima por el piso, me hiciste naturalizar mendigar cariño y aceptar poquito y nada. Me hiciste extrañarte horrores y no entender nada, pero aceptarlo y buscarte y quererte y perdonarte. Jamás me enojé, solo quise desesperadamente que me quieras, y yo papá, me merecía mucho más que eso”.

Además, Jimena Barón describió como fue el proceso para curar las heridas producto de esa relación y aclaró que hoy en día sus circunstancias son totalmente distintas. “Me hubiese gustado que seas mi héroe y yo tu princesa, como los papás y las nenas, pero me tocó enderezar un árbol muy torcido. Elegí entenderte, perdonarte y amarte, pero qué difícil me la hiciste. Tal vez me sentí fuerte recién ahora, con esta panza grandota, con mi familia entera y derecha. Ahora que entendí que era lo que tenía que enderezar, porque entendí el daño y sus consecuencias”.

En el cierre del mensaje, Jimena Barón remarcó que, a pesar de la incapacidad de amar de su padre, ella siente cariño por él. “Te voy a hacer árbol porque yo salí soñadora y alegre y me gustaría, cuando tenga casa y pasto y tus nietos anden por ahí pululando, sentarme a tomar unos mates con vos y mostrarte que a pesar de todo, yo estoy finalmente haciendo las cosas bien”, sentenció.