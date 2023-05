Jimena Barón habló sobre la relación de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona: “No tiene que ver con quién está en pareja"

Luego de todo el revuelo que Jimena Barón pasó con distintos cronistas a la salida de América en “Noche Aldente”, la cantante habló en LAM sobre su relación con el padre de su hijo Morrison y su ex amiga Gianinna Maradona.

Luego de la publicación que realizó el exfutbolista Daniel Osvaldo en su Instagram por el cumpleaños de Gianinna, ella dijo: “Yo no vi nada, algo de lo que él dijo la mujer de su vida, ¿eso?”, dijo Jimena Barón.

Posteo de Daniel Osvaldo a Gianinna MARADONA

Luego, agregó que si bien ella está sola criando a su hijo, no es la única ex de Daniel Osvaldo que se encuentra en la misma situación. “Como vos decis que yo soy la que estoy, no. Somos tres que estamos todos los días”. Además agregó: “No tiene que ver con quién está en pareja. Lo que nosotras queremos es que los niños tengan a su papá presente”.

La amistad de Jimena Barón con las hermanas Maradona

Durante la nota con LAM, el cronista Alejandro Castelo le preguntó por la relación que tenía con las hermanas Gianinna y Dalma Maradona, por lo que la actriz dejó en claro que le tiene cariño, pero por obvias razones, se distanciaron.

Dalma y Gianinna Maradona

“Yo no quiero seguir con este tema. Ya está. Hubo una decisión familiar de ausentarse que es como la historia de mi vida. Pero bueno, nada está bien. Ya está”. Para finalizar, Jimena agregó: “No me parece justo para una amiga de toda la vida. Desde muy chiquitas”. dijo Jimena Barón dando por terminado el tema.

J.M