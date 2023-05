Jimena Barón es una de las cantantes más polémicas de la Argentina. Recientemente fue invitada de lujo en el ciclo de ‘’Noche al Dente’’ con la conducción de Fer Dente en América TV, en donde habló sobre su vida personal, su carrera como artista y su lado más desconocido: el esotérico.

Entre el ping pong de consultas, el conductor le preguntó sobre sus creencias, aspecto al que Jimena Barón le da mucha importancia. "Creo que hay algo superior, creo en el universo, creo en los planetas y en sus distintas energías., creo en la astrología. Yo creo que algo más tiene que haber", comentó.

Jimena Barón y Fer Dente

Siguiendo la misma temática espiritual, Fer Dente quiso adentrarse más en el tema y le consultó si solía pedir cosas, la actriz no dudó en responder: "Sí, tengo una mesita chiquita en casa con un altarcito que tiene una foto de mi viejo, con una cobra y otras cositas que me representan otras ideas’’, expresó luego de revelar que todos los días se sienta, pide y agradece.

Jimena Barón y su costado más espiritual

Durante la cuarentena de la pandemia de COVID-19 se viralizó un registro de la cantante, en donde se observa un rincón de su casa con velas y fotos de sus seres queridos. Allí, Jimena Barón se acercaba cada noche para orar y pedir cosas. "Miro para arriba, cierro los ojos, a veces lloro, todo el flash. Pero posta fue una lindísima incorporación en mi vida”, detalló en aquella oportunidad. Asimismo, resaltó que para ella ese lugar es un retiro espiritual y de máxima concentración: "Me siento un ratito cada día a pedir cosas y a agradecer, lo recomiendo”, aseguró.

La carta que Jimena Barón le escribió a Dios pidiéndole un novio

Jimena es fiel creyente de las energías y de Dios, incluso, hace tiempo le reveló a sus fanáticos que le escribió una carta a Dios con las características que debía tener su nuevo novio. Esto lo volvió a confirmar durante su participación en Noche al Dente. Allí explicó cómo fue el ritual que realizó para encontrar al amor de su vida: "Para encontrar a mi amor, le escribí una carta a Dios. En pandemia, en un momento, nos surge esta cosa de pedirle a Dios", recordó.

Finalmente, detalló la lista que Matías Palleiro, su actual pareja, ha cumplido a cabalidad: ‘’Pedí que fuera muy grandote y musculoso, que me pudiera agarrar y me sienta livianita. Después, anoté que quería que coma mucho y que no pida compartir los platos, y también que fuera simple, que disfrute de la casa, el mate. Que sea sano", concluyó Jimena Barón.

D.M