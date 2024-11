Después de la entrevista con Susana Giménez, Pampita habló con Mirtha Legrand

En las últimas semanas, Pampita se convirtió en el centro de atención luego circularan rumores sobre los motivos que la llevó a separarse de Roberto García Moritán. La modelo había pronunciado que no brindaría entrevistas para hablar de ello, pero sorprendió con su presencia en el livig de Susana Giménez, aunque fue escueta en sus respuestas al respecto y esto generó una posterior polémica. Tras el escándalo, se encontró con la otra diva de la televisión: Mirtha Legrand. La reunión fue en la gala de la revista CARAS y no dudaron en tener una charla íntima.

El encuentro de Pampita y Mirtha Legrand

La noche del miércoles 20 de noviembre el Malloy’s Costanera se vistió de gala para el evento anual de la revista CARAS, en el que las figuras más importante del mundo del entretenimiento y la cultura se reunieron para celebrar los 32 años del aclamado medio. Además, de glamour y lujo, el evento contó con momentos de emotividad como fue el homenaje brindado a Mirtha Legrand por el gran trayecto laboral. Pero también se trató de una reunión y punto de encuentro donde las figuras pudieron interactuar e intercambiar diálogos.

Se encontraron Pampita y Mirtha Legrand en la gala de la revista Caras

Y esto sucedió cuando Pampita y Mirtha Legrand se encontraron previo a la toma de fotos grupal. y mostraron que mantienen un gran vínculo, como lo han demostrado a lo largo de los años. En esta ocasión, la modelo se acercó a la conductora para saludarla y durante varios minutos mantuvieron una charla íntima, en la que ambas se mostraron muy cómodas y no faltaron las risas.

Pampita y Mirtha Legrand

Lo cierto es que este encuentro se genera en medio de la polémica que envuelve a Pampita, luego que brindara una entrevista exclusiva para el ciclo de Susana Giménez. La espectativa era que la modelo detallara los pormenores de su escandalosa separación de Roberto García Moritán; sin embargo, eso no sucedió y, por lo contrario, el ambiente tenso que se generó traspasó la pantalla.

En diversos pasos de la entrevista, la también influencer interrumpió a Susana para realizar correcciones a la información que exponía, como así también para señalar que no hablaría de ciertos temas. "No me podés hacer esto", fue una de las respuestas de la conductora ante la negativa de respuestas de la invitada. Luego de habló del pago que recibió por la nota, lo que aumentó la polémica.

Sin embargo, Pampita fue tajante al indicar que fue clara a la hora de aceptar la entrevista. “Cuando me invitaron, le dije que no les iba a servir porque no iba a decir nada nuevo. Les dije que no iba a hablar mal de papá de mis hijas”, indicó en diálogo con LAM y confimó que cobró por ir al ciclo.

Lo cierto es que quedó mucho para saber respecto a la intimidad de la modelo. ¿Será Mirtha Legrand quien logre sentarla en su mesa para que abra su corazón y de las respuestas que muchos quieren escuchar? Este encuentro podría haber sido un puntapié de una posible invitación, pero por el momento se desconocen los pormenores de la charla que se dio en una noche a pleno glamour.