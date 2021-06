Jimena Barón presentó su nuevo tema: "De esas relaciones que ojalá hubieran funcionado, pero no"

Jimena Barón estrenó su nueva canción y previo al lanzamiento oficial de su videoclip, hizo un live con sus seguidores. Acompañada de su hijo Momo, compartió el single “Ya no te extraño”, un tema del que se viene hablando hace semanas ya que muchos señalaban que la letra estaba dedicada a su ex, Daniel Osvaldo.

Tras el vivo, la cantante compartió un posteo en las redes sociales en donde destacó: “Estoy muy contenta y emocionada. Seguimos con un año complicado con este proyecto que nos fascina. En este nuevo mundo, es un quilombo filmar, sacar música. Esta es una canción que me encanta. Es la primera de esta nueva era, que hice en febrero de 2020, en un momento muy de mierda en lo personal. Mi voz lo demuestra, yo tenía un nudo en la garganta”, comenzó la cantante.



Luego continuó su reflexión sobre la canción y resumió de qué trata. “Después de pensar que nada bueno iba a suceder, agarré la guitarra y salió Ya no te extraño. Es una sensación de esas relaciones, que uno quiere salir y no puede, una relación tóxica. Mi voz estaba mal, yo tenía un hilito de voz, es una canción que la escuchás y no pensás que soy yo”, dijo y agregó: "Les tiro esta canción que abraza con melancolía esas relaciones que ojalá hubieran funcionado, pero no. Ya saben. Creo que es un sentimiento muy hondo y doloroso conocido por muchos y quise hacerlo canción".

El modelo del nuevo clip de Jimena Barón contó intimidades de la grabación

Jimena Barón eligió trabajar con el modelo Fernando Goncalves Lema, en su nuevo videoclip de la canción Ya no te extraño. Previo al lanzamiento del clip, el joven habló sobre cómo fue la grabación del mismo y reveló: “Jimena me contactó por Instagram, habló de mí con Mati Napp y nos dimos cuenta que tenemos algunos conocidos en común”, comentó en una nota con Esto no es Hollywood, el ciclo radial de Fernanda Iglesias en Mucha Radio 94.7 FM.



Jimena Barón en un extracto de su videoclip.

Según contó, le tocó filmar escenas románticas con la jurado de La Academia. “En un principio no iba haber beso en el video y después se cambió. Me parece que salió bárbaro. No lo habíamos ensayado”, afirmó el modelo, que tiene el cuerpo lleno de tatuajes, y bromeó con que sus besos con Jimena “la rompen”.

“Estuvimos filmando como 22 horas. Hubo besos durante la mañana, tarde, noche. Todo el día. El video fue como una toma continúa, así que el beso lo hicimos un millón de veces. Tuvimos mucha química”, aseguró, pero cuando el periodista Fernando Gatti indagó en si habían tenido un encuentro fuera del set, admitió que todavía estaba pendiente. “Estoy libre, podríamos salir”, dijo.