Pampita, Zaira Nara, Jimena Barón y Juli Poggio están viviendo un increíble viaje en Tailandia. Invitadas por Pandora, la exclusiva marca de joyas, las celebrities argentinas vienen compartiendo todos los detalles de un viaje soñado en Asia.

Embarcadas en un nuevo destino del continente, las famosas fueron compartiendo detalles del viaje en sus redes sociales. Recientemente, Jimena Barón, que le pone su toque de humor a toda la experiencia, compartió un "descontrolado" momento que vivió junto a sus compañeras.

En un video que subió a sus historias de Instagram, la actriz y cantante mostró un divertido momento de baile desenfrenado junto a Pampita, Juli Poggio y Zaira Nara mientras eran arengadas por el resto de sus colegas.

Lo curioso del caso es que todas estaban bailando al ritmo de "O Bicho Vai Pegar", la canción de Wanda Nara, es por eso que luego Zaira compartió otros videos del momento en donde Juli Poggio demostraba sus dotes para el baile.

La odisea de Jimena Barón en Tailandia

Durante un nuevo viaje por Tailandia, Jimena Barón compartió en sus redes sociales una historia en la que relató un difícil momento que estaba atravesando: “El problema de los relojes caros es olvidárselos en el hotel y darse cuenta en el aeropuerto”. Con estas palabras, comenzó el segundo tramo de su viaje, angustiada por la pérdida de su reloj, aunque el problema no duró mucho.

En otra historia, la cantante agradeció con ironía a un "influencer" por perder el pasaporte: “Gracias influencer por perder el pasaporte”, escribió, acompañando el mensaje con una captura de pantalla en la que se leía: “Pero ya lo agarró un productor milagroso que tuvo que quedarse en el hotel porque un influencer perdió el pasaporte”. De esta manera, Jimena aseguró que su reloj sería recuperado gracias a un productor que se lo devolvería en cuanto se encontraran.

Sin embargo, los problemas no terminaron ahí. En una nueva historia, la cantante continuó relatando la angustia de su jornada: “Minutos después hice el check-in llorándole a Marías al teléfono y despaché el carry on que avisaron tres veces que no podíamos despachar porque es nuestra ropa para la fiesta en el yate de lujo”, escribió en Instagram.

Poco después, compartió una nueva publicación en la que se la veía caminando con lentes de sol hacia la puerta de embarque que le había sido asignada. A pesar de la actitud relajada, su rostro reflejaba gran angustia y molestia por todo lo que estaba viviendo en ese único día.

Finalmente, Jimena expresó: “Hay grandes chances de que además esta no sea la puerta de embarque porque no hay absolutamente nadie”, mientras se la veía sentada en la zona del aeropuerto asignada, completamente vacía, lo que aumentaba la posibilidad de que hubiera confundido la puerta de salida. Sin embargo, todo salió bien y pese a que estaba pasando por un momento de estrés, la actriz pudo recuperar su reloj y billetera.