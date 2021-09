La China Suárez vive un excelente presente en Madrid donde, tras la ruptura con Benjamín Vicuña, se abre un nuevo camino en su carrera.

Como es obvio, la actriz de 29 de años viajó con sus tres compañeros incondicionales que están con ella minuto a minuto. Rufina, Amancio y Magnolia acompañan a la diosa en su aventura y ella se encarga de compartir a diario postales de su rutina familiar y laboral.

Pero esta vez, la ex pareja de Benjamín Vicuña sorprendió al mostrar el look de Rufina Cabré, su hija mayor, donde impactó con su parecido. En la postal que la China Suárez difundió en Insta Stories, la pequeña de 8 años luce una camisa de enorme cuello estilo antiguo y un short estampado con bolsillos, el outfit se completa con un peinado recogido hacia atrás que resalta sus facciones y su enorme parecido a la actriz.

La China Suárez mostró otro particular look de Rufina Cabré para pasear por Madrid.

Antes, la China hizo un emotivo post donde mostró al resto del clan y cómo la reciben Amancio y Magnolia, después del rodaje. "Llegar a casa de trabajar. Falta mi Rufi en la foto", expresó la diosa en su Instagram.

La China Suárez con Magnolia y Amancio.

La China Suárez y los rumores de romance con un reconocido modelo español

Desde que llegó a Madrid, la China Suárez fue vinculada a diferentes romances. Primero, se dijo que la actriz estaría saliendo con un misterioso hombre en Miami y que intercambiaba likes con Mario Casas.

Sin embargo, los rumores siguieron otro rumbo y se dice que mantiene encuentros con el modelo españo, Javier de Miguel. "En un video se ve el brazo de un masculino, muy pegado a la China Suárez. Ella no postea este video, pero si ven hay un reloj. Hasta ahí no se ve de quién es. Ella no blanquea la cara del chico", contó la periodista Estefanía Berardi.

" Ellos se conocieron en el Festival de San Sebastián. Después encontré esta historia. Que él dice que está esperando a la rubia del tercero. Ahí se ve el reloj y la pulsera blanca que se ve cerca de la China (en el restaurante)", agregó.

