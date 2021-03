Jimena Barón volvió oficialmente a las redes y presentó su nuevo tema

Jimena Barón volvió oficialmente a las redes sociales después de confirmar su presencia en La Academia.

"La Cobra" hizo el primer post después de nueve meses y presentó su nueva canción, Flor de involución. El video de pocos segundos da algunos detalles de su nuevo single.

"Gracias por la invitación, flor de involución", y confirmó que este miércoles 31 de marzo a las 20 hará la presentación oficial de este tema después de su desaparición en las diversas plataformas y tras su separación con Daniel Osvaldo.

Días antes, Jimena Barón apareció "mediáticamente" cuando firmó el contrato en Laflia junto a Marcelo Tinelli. La diosa será jurado de La Academia junto a Hernán Piquín, Pampita y Ángel de Brito y su nueva pareja, "Tucu" López será uno de los participantes.

La historia de la desaparición "mediática" de Jimena Barón

Jimena Barón fue una de las protagonistas de la primera parte de la cuarentena cuando compartió con sus seguidores detalles de su reconciliación con Daniel Osvaldo, destinatario de algunos de sus picantes canciones.

Pero cuando parecía que el amor todo lo podía superar, "La Cobra" decidió desaparecer de las redes sociales, abandonó la casona de "Dani Stone" en Banfield y no compartió más nada en redes sociales. Al parecer, los motivos de esta ruptura y posterior exilio fueron más que claros.

"Un día, ella encuentra en el celular de Daniel Osvaldo chats con otras mujeres. Y ahí fue que se puso muy caiducha. Se puso muy triste en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas...", contaron en Intrusos.

"Tuvieron una discusión. Él le dijo 'bueno, yo no te prometí nada'. Ella le dijo 'sos el padre de mi hijo, vengo, me la juego mediáticamente, me están matando porque vuelvo con vos y me hacés esto...'. Y ahí viene el bache de Jimena Barón fuera de las redes sociales", agregaron.

Ahora, la historia tiene un final feliz y la cantante disfruta del amor junto a "Tucu" López con quien viajó a Tucumán para disfrutar de las Fiestas con su nueva familia.