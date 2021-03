Francesco Ambrosioni cumplió 2 años: las fotos del festejo

Francesco Ambrosioni cumplió 2 años el último 27 de marzo y Morena Rial lo homenajeó con una fiesta inolvidable. El pequeño pasó un fin de semana único luego de celebrar su cumpleaños con sus amigos.

El evento infantil se llevó a cabo en un salón en la ciudad de Córdoba, lugar que estuvo decorado y listo para que el cumpleañero y sus invitados pasen una tarde única.

El motivo de la fiesta de "Paw Patrol", el reconocido dibujito animado furor para los niños en esta temporada. En esta oportunidad, el niño tuvo una gran torta en la mesa de dulces además de otras delicias.

También hubo una pista de autos en medio del espacio, además de una mesa larga con mini sillas para los presentes. La cantante de 22 años y Francesco se sacaron fotos y fueron furor en las redes sociales.

Morena Rial emocionada por el cumpleaños de Francesco

Francesco Benicio, el hijo de More Rial, cumplió dos añitos de vida.Y como no podía ser de otra manera, su mamá y su abuelo, Jorge Rial lo homenajearon en las redes sociales.

"Felices dos años AMOR DE MI VIDA Hoy hace dos años me hacías la mujer mas feliz de este mundo, llegaste lleno de luz y alegría. Hace dos años me devolviste las ganas de luchar día a día por ser mejor y me enseñas como hacerlo, aprendemos juntos, nos queda un largo viaje por delante hijo, pero juntos y solo juntos vamos a poder lograrlo. Te amo, tu felicidad esta ante cualquier situación de esta vida, siempre vas a ser prioridad para todo", comenzó.

Con una tierna foto de su niño, More completó: "TE AMO CON LOCURA FRAN, Sos mi gran amor y para siempre. Gracias por darme todo tu amor, tan sano y tan lindo. Estoy orgullosa de tus logros, tus ganas de aprender cosas nuevas todos los días. Mami siempre va a estar a tu lado, SE FELIZ MI AMOR".

¡No te pierdas las fotos!