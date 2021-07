Jimena Barón vuelve a la ficción con una pareja que promete: "Hay escenas hot"

Jimena Barón vuelve a la ficción acompañada por nada más y nada menos que por Luciano Castro. La jurado de ShowMatch filmará una película con el actor a casi dos décadas de haber compartido el elenco de Los Roldán.

La noticia fue revelada por Jimena en una entrevista con Los ángeles de la mañana en donde en una charla con Ángel de Brito habló sobre su presente laboral.

"Ayer Maite me preguntó por el trabajo y nunca puedo contar. Me había preguntado por la actuación y no me había acordado que fue lo último que hice, si fue Esperanza mía”, respondió con humor Barón.

"Vuelve la actriz. Hablé con el director Santiago Giralt y hablé hasta recién con mi compañero, el Gordo, por teléfono. Y hay una película muy hermosa con un compañero soñado”, jugó al misterio Jimena.



Tras un ida y vuelta con las angelitas, la cantante decidió revelar que se trataba de Castro y Ángel no dudó en acotar: "Lo agarrás soltero. Que Dios te bendiga. Se conocen de Los Roldán”.

“Nos conocemos hace dieciocho años”, dijo Jimena como descartando cualquier posibilidad de romance y el conductor acotó: “Es perfecto entonces”.

“La fecha hay que verla depende de cuando termine él la serie y yo tengo shows, así que será diciembre o enero. La película tiene nombre pero no se puede decir. Pasa de todo. Hay escenas muy hot. Luciano es redivertido fuera de la especulación. Es un desafío para él también esta peli. Es un personaje redifícil”, cerró la actriz.



Muy fuerte: Jimena Barón mandó a Daniel Osvaldo a hacer terapia

Luego de las declaraciones de Elena Branccini, expareja de Daniel Osvaldo cuando él jugaba en Italia y madre de dos de sus hijas, Jimena Barón salió a bancarla con los tapones de punta. La europea contó que el futbolista le debía cuatro años de cuota alimentaria y que además no ve a sus hijas Victoria y María Helena desde hace varios años.

En una nota con LAM, la Cobra habló de su especial vínculo con Elena, con quien incluso llegó compartir vacaciones. “Un día pensó ‘¿a ella qué le habrán dicho?’. El momento clave fue cuando nos conocimos y yo ya hablaba italiano. Entendía todo. Nos juntamos y ella lloraba y yo también lloraba”, comenzó.

“Con Elena nos abrazamos y siempre quedó en claro que nuestra alianza es porque tenemos hijos que son hermanos y eso es para toda la vida. Mi hijo es lo más importante”, sobre la importancia de que Morrison, se relacione con sus hermanas.

