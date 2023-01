Dani Alves continúa en prisión luego de que una joven española lo denunciara por abuso sexual en un boliche. Joana Sanz, esposa del jugador brasileño, estuvo respondiendo acusaciones desde su Instagram y habló sobre el posible divorcio con Dani Alves.

Desde el momento de la detención del jugador de fútbol, la modelo española estuvo compartiendo historias en sus redes en apoyo a su marido. Sin embargo, llamó la atención el hecho de que borró todas las fotos que tenía con Dani Alves en su perfil de Instagram. El programa de Ana Rosa, un noticiero español, aseguró que Joana le solicitó mediante sus abogados el divorcio y la modelo se mostró enfurecida, pero no dejó en claro su decisión.

La respuesta de Joana Sanz

Según el medio, la mediática había querido salir con su marido y sus amigos en la noche de los hechos, pero al parecer Dani Alves no se lo permitió porque "no era un plan para chicas". Por esta razón, y teniendo en cuenta el eterno proceso legal, Sanz quiso solicitarle el divorcio a Alves durante una visita a la prisión.

Joana Sanz manifestó su repudio mediante sus redes sociales y, con una captura de la noticia relatando dichas declaraciones, dio a entender que la pareja no atraviesa ninguna crisis. "Está claro que si no tienen noticias, la inventan", escribió furiosa desde sus redes. Sin embargo, en el recorte de la noticia no se entiende si el repudio de Joana es en referencia al divorcio o a la supuesta salida no apta para mujeres.

Joana Sanz reaccionó al testimonio de la joven

Además, Joana también compartió una fotografía de pantalla de una parte de la noticia donde se hace referencia al testimonio de la víctima. "Joana Sanz no duda del relato de la víctima", asegura el medio. Pero la esposa de Dani Alves, contundente y sin más explicaciones, respondió: "Pero que estáis diciendo. Falso". Parece que la modelo no cree absolutamente nada de la declaración sobre la joven y acompañará a su marido durante el proceso.

OL.