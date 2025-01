Joaquín Furriel fue invitado a La Noche Perfecta (el trece), durante el programa presentó su nueva película “La muerte silenciosa”, cantó canciones de Divididos, tocó la batería y junto a Sebastián Wainraich detalló su encuentro con Anne Hathway, además reveló la icónica escena que vivió con Rihanna y su esposo en una fiesta privada.

En las últimas horas, Joaquín Furriel visitó a Sebastián Wainraich en La Noche Perfecta (el trece), a lo largo del programa el actor contó inéditos detalles de su viaje por Shanghái. Uno de los momentos más icónicos de la velada se vivió cuando el argentino conoció a la famosa cantante Rihanna quien lo invitó a su suite.

En octubre pasado, Joaquín viajó hacia una de las ciudades más pobladas de China para ser parte del Genius Dinner, un evento exclusivo organizado por una reconocida firma de indumentaria. En esa ocasión, compartió una cena con reconocidas figuras internacionales como Anne Hathway y ASAP Rocky. “¿Y ese quién es?”, le consultó Wainraich al ver una imagen que publicó la actriz.

“Yo no sabía quién era. Estuve toda la noche con él, pequé muy buena onda y hasta me invitó. Me dijo: ‘vamos con mi mujer a la suite’. Después me enteré que era el marido de Rihanna”, recordó Joaquín Furriel entre risas explicándole al conductor el gran recuerdo que le quedó de esa velada en Shanghái.

“Chicos, estuve en la suite de Rihanna, bailando con Rihanna y con ASAP Rocky”, relató el actor en el programa. “¿Choluleaste?”, inquirió el conductor para saber más sobre todo lo que vivió en Genius Dinner. “No, con Anne no. Cuando estuve con Rihanna estaba un poco más corto porque no sabía mucho”, le respondió Furriel.

“Pero, ¡pasó algo espectacular con ella! En Shanghái a las 11 de la noche apagan toda la ciudad por cuestiones ecológicas. Le digo a Rihanna: ‘apagaron toda la ciudad por cuestiones ecológicas’. Fue caminando, tocó un botón, bajó todo el blackout de toda la suite y dijo: ‘yo apago China’. ¡Eso es una reina!”, contó aún sorprendido por toda la situación que vivió.

Sin duda alguna, este fue uno de los momentos más icónicos para Joaquín Furriel quien no se imaginó nunca que Rihanna y ASAP Rocky lo invitarían a su suite para tener una fiesta privada. Además destacó la gran actitud de diva que mantuvo la cantante al charlar con él al llegar a su habitación de hotel, pero resaltó su gran carisma.

