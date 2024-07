En los últimos días, se confirmó que la actriz y empresaria Guillermina Valdés y el actor Joaquín Furriel han puesto fin a su relación tras varios meses de romance y viajes al extranjero. La noticia de la ruptura fue revelada por Ángel de Brito en el programa LAM (América TV).

Guillermina Valdés sobre su separación de Joaquín Furriel

Este jueves, Guillermina Valdés rompió el silencio y dio detalles sobre el fin de su relación con Furriel. En una entrevista, la modelo explicó que, aunque la separación es definitiva, mantienen una relación cordial y amigable. “Nos separamos. No quiere decir que no tengamos un vínculo lindo”, declaró Valdés. “Las parejas a veces suceden y a veces no. No voy a hablar más, porque si no siempre termino hablando…”.

Al ser consultada sobre los motivos de la separación, Guillermina fue tajante: “No funcionamos como pareja, es la verdad. ¿Vos te pensás que te voy a decir a vos por qué decidí separarme? No, loco, no hay manera”. A pesar de su reticencia a profundizar en los detalles, Valdés dejó claro que mantiene un gran cariño por Furriel. “Lo re quiero, es un amor de persona”, agregó.

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés.

El periodista de LAM, Alejandro Castelo, intentó indagar más preguntando si Guillermina se había enamorado de Joaquín, a lo que ella respondió: “No, perdón pero no te voy a responder eso. Nunca expusimos la pareja, ¿por qué hoy te diría cuando está terminada lo que sentí?”. Sin embargo, la actriz se mostró abierta a la posibilidad de volver a enamorarse en el futuro, señalando: “Puede ser, sí. No voy a decir que me gustaría, porque las cosas me interpelan, suceden, me llegan, me atraviesan. Yo no busco”.

Guillermina Valdés también confirmó su situación a Teleshow poco después de que LAM divulgara la noticia. “Sí, nos separamos hace un par de semanas y tenemos un vínculo súper lindo. Lo quiero mucho a Joaco, es una hermosísima persona. Terminamos en armonía, él es un sol”, expresó la exmujer de Marcelo Tinelli.

La relación entre Guillermina y Joaquín comenzó poco más de un año después de la separación de Valdés con Tinelli. Aunque inicialmente mantuvieron su romance en privado, la pareja decidió hacerlo público cuando se filtró la información. En marzo de este año, ambos vivieron momentos especiales juntos, viajando por diferentes lugares debido al trabajo de Furriel. En sus redes sociales, compartieron fotos y mensajes cariñosos, mostrando la felicidad que experimentaban en ese momento.

A pesar de la separación, Guillermina Valdés se mostró agradecida por el tiempo compartido y por las experiencias vividas. “Fue un año súper lindo, estoy con un proyecto personal hermoso, estoy inundada de amor. Yo soy muy agradecida de todo lo que vivo. Conocí a la familia, son un amor. Él conoció a mis hijos mayores, se cruzaron”, contó hace unas semanas en una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece).

La separación de Guillermina Valdés y Joaquín Furriel marca el fin de una etapa, pero ambos continúan adelante con sus vidas, manteniendo el respeto y el cariño mutuo que desarrollaron durante su tiempo juntos.