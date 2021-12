Hace algunas semanas, Joaquín Levinton estuvo invitado al ciclo PH Podemos Hablar y habló de las adicciones, apuntando contra la prensa por la portada de Paparazzi que generó una polémica en 2009, cuando lo fotografiaron saliendo de una clínica con Celeste Cid.

Joaquín Levinton recordó su historia de amor con Celeste Cid

"Era una taradez. Yo iba caminando normal, pero claro, te sacan 40 fotos... Y me acuerdo cuando me vestí. Dije 'me voy a poner estos pantalones blancos, estas zapatillas, este pulóver que está buenísimo'. Y me hago un chequeo rutinario. Al día siguiente salgo (en la tapa), pero la conch... de tu madre. No me dejaban en paz" expresó en su momento Levinton.

En diálogo con La Nación, el cantante de Turf recordó la historia de amor que vivió con Celeste. “Esta popularidad te encuentra parado en un lugar muy distinto al de la época en la que noviabas con Celeste” le consultó el periodista.

“Yo ahí también estaba bien y disfrutando mucho de la vida. Son distintos momentos. Además, si estás en pareja con alguien muy famoso vas a tener este tipo de problemas” se sinceró Joaquín Levinton, sobre el romance que vivió en 2009 con la actriz.

“A Celeste le guardo mucho cariño, es divina y una persona genial” expresó el participante de MasterChef Celebrity 3.

En las últimas semanas, el cantante de Turf fue vinculado amorosamente con Charlotte Caniggia, su compañera del reality de cocina.

El guiño buena onda de Celeste Cid a la China Suárez:

Celeste Cid mostró su apoyo a la China Suárez, con un guiño buena onda en Instagram luego de la entrevista que dio para Star Plus sobre el Wanda Gate.

La foto en cuestión es una imagen en la que se la ve a la ex de Benjamín Vicuña en la cama, sexy, mostrando un hombro al desnudo; la actriz alabó a su colega y le comentó: “Noni” acompañado por un emoji de una flor.

Tras la polémica con Nara e Icardi, muchas de las amigas de la China como Paula Chaves y Zaira Nara decidieron distanciarse de la actriz y ponerse del lado de la pareja de la empresaria y el futbolista. Mientras figuras como Juana Viale y su ex le demostraron su apoyo públicamente, el comentario de Celeste Cid es un nuevo apoyo para ella.

