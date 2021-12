Hace unos días nada más comenzó a surgir un rumor que indicaba que una pareja se había formado en MasterChef Celebrity. Los señalados fueron el músico Joaquín Levinton y nada más ni menos que Charlotte Caniggia, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, hermano de Alex quien participó de la segunda edición.

Los dichos sobre ambos empezaron a sonar cada vez más fuerte y fue la misma Charlotte Caniggia quien escribió un extenso comunicado en sus redes sociales para aclarar los rumores con el líder de la banda "Turf".

La mediática desmintió todo y aclaró que además está de novia con Roberto Storino Landi hace casi tres años. “Me veo obligada a hacer esta historia para los periodistas y portales que nunca se comunicaron conmigo y escriben lo que sea por generar una noticia o click en sus notas y portales”, comenzó su mensaje Charlotte Caniggia.

“Estoy de novia hace casi tres años, como es de público conocimiento. Trato de resguardar mi vida privada ya que como saben, he vivido demasiada exposición en otras situaciones personales y familiares. Por eso trato de resguardarme y alejarme de conflictos mediáticos. Y con mi pareja Roberto tenemos una relación hace tres años y estamos muy tranquilos y felices”.

Charlotte Caniggia enfrentó los rumores de romance con Joaquín Levinton.

Sobre el exitoso reality en el que participa, explicó: “Estoy pasando un buen momento en mi trabajo, en el cual no hay camarines. Tanto compañeros, productores y demás compartimos todos juntos un mismo espacio, buena onda y compañerismo”.

“La prensa debería ser más consciente y menos rosa, dar más noticias y menos chismes, antes de lanzar rumores que para ustedes pueden ser atractivos, pero del otro lado afecta sensibilidades, personas, familias, relaciones”.

“En lo personal, me afecta que inventen sobre mi vida, sin preguntarme. Si bien resguardo mi intimidad, nunca me escondí ni oculté nada. Por eso les aclaro y repito que estoy de novia hace tres años. Les agradecería que no inventen cosas sobre mi vida porque me afecta en lo personal y en lo laboral. Muchas gracias”, cerró más seria que nunca la participante.

Chalotte aclaro que no está con Joaquín Levinton.

MasterChef Celebrity 3: Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton estarían comenzando una relación

Al parecer Charlotte Caniggia habría conquistado el corazón de Joaquín Levinton. “Una nueva pareja que se formó en MasterChef. Se conocieron ahí, porque las grabaciones son largas. Ellos están todo el tiempo juntos fuera de cámara. En cámara no se muestran juntos” aseguró Pampito en el ciclo de "Mañanísima".

Aunque Charlotte comenzó el certamen de cocina con el pie izquierdo, al iniciar el certamen con gafas y una actitud muy caprichosa, parece que encontró el amor finalmente. Fuentes del programa aseguran que se ve a la participante de MasterChef muy contenta últimamente.

“Se encuentran mucho en los camarines. Están muy franela todo el tiempo” agregó Pampito en el ciclo de Ciudad Magazine.

“Esta pareja reciente, que me gusta y combina, es la de Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton, el cantante de Turf” cerró el periodista.

MasterChef Celebrity 3: Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton estarían comenzando una relación.



