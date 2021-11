El guiño buena onda de Celeste Cid a la China Suárez

A un día del estreno de la entrevista de la China Suárez, en la que se espera que rompa el silencio y hable de la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi, Celeste Cid mostró su apoyo a la actriz con un guiño buena onda en Instagram.

La foto en cuestión es una imagen en la que se la ve a la ex de Benjamín Vicuña en la cama, sexy, mostrando un hombro al desnudo; la actriz alabó a su colega y le comentó: “Noni” acompañado por un emoji de una flor.

Tras la polémica con Nara e Icardi, muchas de las amigas de la China como Paula Chaves y Zaira Nara decidieron distanciarse de la actriz y ponerse del lado de la pareja de la empresaria y el futbolista. Mientras figuras como Juana Viale y su ex le demostraron su apoyo públicamente, el comentario de Celeste Cid es un nuevo apoyo para ella.

La respuesta de Mery del Cerro cuando le preguntaron si seguía siendo amiga de la China Suárez

Hace algunas semanas, la China Suárez se vio envuelta en el escándalo del Wanda Gate; cuando Wanda Nara publicó una polémica historia en Instagram y la acusó por ser la tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi. Desde ese fin de semana, la mirada pública estuvo sobre la ex de Benjamín Vicuña, y más de uno prefirió tomar distancia de la ex Teen Ángel, entre ellas sus amigas más cercanas.

Mery del Cerro junto a Paula Chaves fueron consultadas por su relación con la China Suárez, ya que junto a la hermana de Wanda Nara compartían el mismo grupo de amigas. Muchos son los rumores que comenzaron a circular, y como Paula Chaves es mejor amiga y madrina de la hija de Zaira Nara, sobre la China solo comentó que “son solo conocidas con buena onda”.

“Horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada", aseguró Paula Chaves en una entrevista sobre el Wanda Gate.

Mery del Cerro prefirió guardar silencio hasta que habló en “Agárrate Catalina”. “La verdad no opiné del tema y tampoco voy a opinar porque hay un montón de personas en el medio que quiero, que conozco y sinceramente no quiero hablar del tema porque no me corresponde” comenzó diciendo la pareja de Meme Bouquet.

“Me parece un tema muy delicado, y que cada uno sabe lo que hace. Nada más que eso. No voy a hablar de nadie. No voy a hablar de nada. Obvio que es mi amiga, pero no voy a hablar de nada porque cada uno pasó por momentos difíciles y no es fácil. Pero sí, obvio que es amiga. Hace un montón de años que es amiga” aseguró Del Cerro sobre la ex de Benjamin Vicuña.