Jorge Lanata y Elba Marcovecchio sumaron nuevos integrantes a su familia

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se casaron el pasado 23 de abril y su boda fue una de las más esperadas del año.

A un mes y medio del gran evento, la pareja decidió sumar dos gatitos a su hogar y de esta manera agrandar la familia.

Los animalitos fueron traídos -por una empresa que se especializa en traslados de mascotas- desde Madrid hasta la casa de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

En una de las fotos que publicaron en las redes de la empresa, puede verse a la abogada agarrando a los nuevos integrantes de la familia, y el periodista a su lado. Además, mostraron un video de cómo fue el viaje de los dos gatos.

Todos los detalles de la boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio: "Honramos el amor ante Dios"

Bien a lo Jorge Lanata, el primer día de casados no fue escrito para un cuento de hadas: “¡¡¡Dormimos!!!”, le responde Elba Marcovecchio a CARAS desde el otro lado de la línea, en una de sus primeras palabras como esposa del periodista. “Nos despertamos a las ocho de la noche del domingo, llegamos con acelere y nos pusimos a ver en Flow el programa de (Luis) Ventura”, agrega el conductor, quien hace ostentación de felicidad.

La abogada y el periodista celebraron su boda el sábado 23 de abril ante 120 invitados en El Dok Haras, el exclusivo campo de Exaltación de la Cruz donde en enero dieron el sí Ricky Montaner y Stefi Roitman. Luego de dos años de relación, puntuales, "Elbita y Jorge dieron el sí en una emotiva ceremonia, a las 20:00, rodeado de familiares, amigos y varios famosos. El ex vocero de Jorge Bergoglio, el padre Guillermo Marcó, concretó la unión matrimonial.

La boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

Entre los testigos estuvieron el expresidente Mauricio Macri con su esposa, Juliana Awada, el músico Chano Moreno Charpentier, Mariana Fabbiani con su marido, Mariano Chihade, Eduardo Feinmann con su mujer Lucía Auat, Mauricio D´alessandro con su mujer, Mariana Gallego, el diputado nacional por Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, Rodolfo Barili con Lara Piro, Yanina y Diego Latorre, Diego Leuco con su novia, Sofía Martínez, y los periodistas Luciana Geuna, Nicolas Wiñazky, Maru Duffard, Rolando Barbano y Marina Calabró, entre otros. “No faltó nadie”, le detalló la novia a CARAS.

“¿Qué fue lo más especial de la noche? "La capilla: honrar el amor frente a Dios y nuestros afectos”, explicó “Elbita”, quien cumplió con la tradición: llevar algo usado –aros diseño de Elsa Peretti– y algo prestado y azul –la pulsera de César Pellereti de la Joyería Cipriano. Además, la boda coincidió con el Día de San Jorge, fecha que se simbolizó en el rosario que llevaba la novia junto al ramo, regalo de Lanata.

La boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

La entrada fue al ritmo de Nothing Else Matters, de Metallica. Fue la primera vez que el periodista se casó por Iglesia. “Me caso porque la quiero a Elba y porque está bueno casarse. Nunca me había casado por Iglesia, para ella es importante. Yo soy católico, siempre lo dije, y encima me casa un cura con el que tuve lindas discusiones sobre religión, que es Guillermo Marcó, que fue vocero de Jorge Bergoglio”, explicó el periodista.

“En un momento pensé, le voy a decir de casarnos y que sea por Iglesia, y fuimos a comer, yo le había pedido a un amigo que me hiciera un anillo que a mí me gustaba con una piedra, muy bonito, pero el problema es que venía en una caja entonces tenía adentro del bolsillo un bulto y no tenía manera de sentarme. En un momento saqué la caja y le di el anillo, fue lindo... no era mi idea que fuera de película... una comida a la noche en un lindo lugar, fue lindo”, recordó.

La boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

Por su parte, la esposa de Jorge Lanata destacó la activa participación de sus hijos en la ceremonia: “Mis hijos estaban felices. Valentino quería participar y le entregó los anillos a Jorge y Allegra es más tímida. Ellos están felices porque lo aman a Jorge. Y también son católicos y que esto suceda en la Iglesia para ellos tiene el significado de que es para toda la vida”.