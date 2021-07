Jorge Macri le pidió matrimonio a Belén Ludueña en Polémica en el Bar

La puerta principal de "Polémica en el Bar", se abrió de par en par para que ingrese Belén Ludueña, la periodista del Noticiero de América, que fue la invitada del día.

Presentada por Mariano Iúdica como la "periodista estrella del canal", María Belén se sentó en la histórica mesa y a los pocos minutos el conductor recibió una video llamada de Jorge Macri, el novio de Ludueña, que sorprendió a todos. El primo del ex presidente, utilizó este medio para proponerle matrimonio a su novia: "Es un gran momento para preguntarte: ¿Belu te querés casar conmigo?", con los acordes de la marcha nupcial de fondo, la novia, emocionada y abriendo los brazos hacia el cielo, dijo "Si, como no, te amo". las lágrimas se deslizaban por sus mejillas mientras repetía: "Obvio que sí".

Jorge Macri le pidió matrimonio a través de una video llamada

La periodista, de 35 años, oriunda de Mar del Plata, vino a Buenos Aires hace 5 años y hace 3 comenzó la relación con el intendente de Vicente López. Juntos son muy activos en las redes y es en ese lugar donde comparten muchos de los momentos juntos: cocinando, paseando, con la familia, pero la propuesta de casamiento, aún no estaba "colgada" en las redes.

Tras el emotivo momento, Mariano le preguntó a Macri: "Qué es lo que más te enamoró de Belén" a lo que Jorge contestó sin dudar: "tiene una energía única. La verdad es que a mi me completó desde un lugar que yo pensaba que ya no tenía"

El intendente, tiene 3 hijos de su matrimonio anterior: Martina, Giorgio y Antonio fruto de su matrimonio con Florencia De Nardi.

El intendente continuó con elogios para su novia: "Yo tengo mucho amor de mis hijos, de mis hermanas y mi mamá, pero había una parte que ya pensé que no era para mí que era volver a jugármela en una construcción de pareja y tiene una energía, unas ganas de vivir que me llena", y concluyó: "Es maravillosa".

La novia, impactada por el momento que acababa de sorprenderla tomó la palabra y dijo: "Estos hombres están en peligro de extinción y yo tengo uno", para sumar : "Es caballero, me acompaña, es una persona que me ve crecer y es feliz, estoy re enamorada, es lo más, es un tipazo, es sencillo" y agregó: "La tarea es fácil porque me llevo muy bien con sus hijo. Nos hemos ensamblado bárbaro y la verdad es que es el camino natural de una pareja que ya lleva 3 años. Estoy feliz. Ellos me abrieron las puertas de su familia y siento que son mi familia".

Para finalizar, Macri agregó: "Mis hijos abrieron su corazón a conocerla" y ese fue el momento en el que les preguntaron si les gustaría tener hijos. Si bien Jorge dijo que: "el tiempo dirá", la periodista, contundente dijo "por ahora no. Estoy bien así".

María Belén Ludueña y Jorge Macri se convirtieron en furor con su ciclo de cocina

María Belén Ludueña y Jorge Macri se convirtieron en los reyes de la cocina gourmet en Instagram y cada fin de semana sorprenden a sus seguidores con increíbles recetas.

Esta vez la periodista y el intendente de Vicente López realizaron una simple pero riquísima receta de ñoquis que compartieron mediante una transmisión en vivo. No es la primera vez que la pareja realiza este tipo de segmentos donde, durante la semana, proponen a sus followers que elijan entre dos opciones de platos para que sean realizadas por el funcionario.