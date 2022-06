Después de meses en el ojo de la tormenta, Jorge Rial habló sin filtros de su divorcio con Romina Pereiro. En una reciente entrevista, el periodista habló como nunca del fin de la historia de amor con la nutricionista tras varios años de matrimonio.

"Estoy mal, no es bueno divorciarse... estuve muy enamorado de Romina, de hecho la quiero un montón. Somos una familia y sus hijas son mis hijas... es doloroso pero bueno, pasó. Así como el amor es un rayo que te parte, a veces el dolor también lo es", comenzó diciendo Jorge Rial, al respecto.

Jorge Rial habló de su divorcio con Romina Pereiro: "No pude sostener la relación"

Sobre los rumores de romance con Josefina Pouso, Jorge Rial fue claro: "No quiero hablar mucho porque está todo bien pero fue un encuentro: ella estaba en España, la invité a ver los Stones, estuvo dos días y se volvió. No hay más que una amistad porque yo estoy en un momento de renacer".

Luego, con pesar, aceptó: "No pude sostener (la relación) ni física ni mentalmente... lo dejé ir. Lo lamento porque las extraño".

En ese mismo hilo, Jorge Rial sumó: "Le pifié en un montón de cosas, la pifiamos los dos. En una separación, no es de un lado sólo... nos equivocamos y creo que sabemos en dónde. Hoy charlamos, tenemos buena relación y con las nenas hablo también".

Y cerró: "Yo no estoy para salir, ni para tomar un café con nadie. Es la primera vez en mi vida que desde hace 9 meses estoy sólo y sigo bien. ¿Si me tirotean? Sí, pero podrían ser mis hijas... no voy a aparecer ni en pe... con una de 20. No sabría de qué hablar, me dejaría a la media hora".

Ángel De Brito opinó sobre el futuro de la relación entre Jorge Rial y Josefina Pouso

Ángel De Brito, quien ayer confirmó el divorcio de Jorge Rial y Romina Pereiro, emitió su opinión sobre el nuevo presente del periodista y su futuro con Josefina Pouso.

Cabe recordar, que fue también en LAM donde descubrieron semanas atrás que Jorge Rial y su colega estaban en Madrid. Al regresar, ambos dejaron en claro que no estaban comenzando un noviazgo aunque sí la pasaban muy bien juntos.

En el programa de este miércoles, Jorge Rial aseguró que no volvió a ver a Josefina Pouso desde que regresó a Buenos Aires. "Ella hace su vida y yo la mía”, remarcó el periodista. Fue por esto, que Ángel De Brito entonces señaló: "A Pouso ya la limpió. Seamos claros, la limpió”.