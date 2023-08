Jorge Rial habló tras la mediación con Luis Ventura y Karina Mazzocco: "Le pagaron"

Jorge Rial contó detalles de la mediación judicial con Karina Mazzocco y Luis Ventura y confirmó que los llevará a juicio.

El periodista dio la noticia en sus redes sociales donde aportó detalles de cómo sigue esta causa que él mismo inició por el tratamiento mediático y el espacio que le dieron a Morena Rial en A la tarde.

"Se cerró la instancia de mediación con @AmericaTV, la productora @JotaxTV, Karina Mazzocco y Luis Ventura. Los llevo a juicio. Todos nos hicimos presentes en esta instancia después de un intento fallido por ausencia de los dos artistas. Será justicia", explicó en su cuenta de Twitter.

Jorge Rial y su nieto, en pleno acercamiento con Morena.

Lo cierto es que Jorge Rial habló después sobre este encuentro en Argenzuela y dio fuertes declaraciones sobre lo sucedido.

Qué dijo Jorge Rial sobre el encuentro con Luis Ventura y Mazzocco

Jorge Rial fue contundente a la hora de hablar de esta mediación, que se realizó por Zoom. "No pidieron disculpas. Está el juicio en marcha, son los tiempos judiciales. Lo hice porque usaron a mi hija de una manera cruel en contra mía. Y en el medio aprovecharon para decir barbaridades, hasta que cometí delitos. Le pagaron a mi hija para ir ahí. Ahora mi hija se quedó sin este apoyo.

Luego, Jorge Rial habló de la relación con Morena en la actualidad. "Volví a acercarme con mi nieto porque me llamó un día diciendo que me extrañaba. Morena me dijo 'vení a buscarlo', nos cruzamos, nos dimos un beso, pero hasta ahí. No quiero que la vuelvan a explotar a Morena. Me tiene a mí, a Rocío y a su hijo, todos los demás están para explotarla y ella lo sabe".