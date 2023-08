Jorge Rial y Luis Ventura están en guerra desde hace ya varios años, pero en el último tiempo se reavivó por todo la polémica que se armó con Morena Rial en los últimos meses, desde que se sentó en el programa A La Tarde a contar muchas intimidades de su relación con él. Por algunos dichos que tuvo el conductor de Secretos Verdaderos, le inició una demanda y ahora se vieron en las mediaciones.

Los distintos medios lo fueron a buscar a Jorge Rial para que hablara de cómo fue esta mediación con Luis Ventura, aunque el conductor de Argenzuela se mostró reticente a contestar. "Confidencialidad. Pidieron confidencialidad, chicos", comenzó diciendo a penas vio las cámaras.

Jorge Rial y Luis Ventura se vieron en mediaciones

El cronista de Socios del Espectáculo le preguntó a Jorge Rial sobre el último gesto de Luis Ventura con Morena Rial. "Luis dice que le pagó el pasaje a Morena para este fin de semana", lanzó. Él, respondió con mucha ironía: "Está muy bien, me parece muy bien que ponga algo".

Luego de tantas preguntas, Jorge Rial se cansó y dejó ver su odio por Luis Ventura. "Chicos, ustedes lo consumen irónicamente a Ventura. Ustedes se le cag... de risa a su compañero... Ayer se le cag... de risa por lo de Luis Miguel", lanzó luego de que le plantearon una especie de show que hizo su examigo en la mediación.

"¿No tenés miedo de que te inicie una contrademanda?", le consultó uno de los noteros sobre la posibilidad de que Luis Ventura le inicié otra acción. Sin embargo, pocas cosas asustan a Jorge Rial y dijo: "Acá estoy, papucho. El que hizo la demanda fui yo. Que haga lo que quiera. Ahora, no se le rían más a su compañero... Lo gastaban".

Jorge Rial y Francesco Ambrosioni

"A mí lo único que me importa es mi nieto y ver a mi nieto. Nos llevamos muy bien, estamos felices los dos", expresó Jorge Rial que está en un momento delicado con su nieto por la pelea con Morena. Luego, agregó: "Tengo 500 cosas más importantes en mi vida, de verdad. Para mí es una anécdota todo esto".

Entonces, un cronista le repreguntó: "¿Tu amistad con Ventura fue una anécdota?". "Todo fue una anécdota en mi vida", respondió con contundencia.

Por supuesto que los cronistas no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle a Jorge Rial sobre cómo está su relación con Morena Rial, y, asombrosamente, parece que mejoró bastante. Además, hace algunos días pudo reencontrarse con su nieto. "Perfecta. Nos hablamos... tampoco perfecta. Me llamó mi nieto y Morena me dijo 'Te extraña, te quiere ver' y nos vimos", respondió.

NL.