Jorge Rial reveló el motivo de su soltería: “por eso nadie quiere vivir conmigo"

Jorge Rial a pesar de que se lo vinculó con distintas mujeres mantiene su soltería invicta luego de su divorcio con Romina Pereiro. Fue en su propio programa que reveló sin vueltas porque continúa solo. El conductor dijo: "Qué rompe pelotas que soy, por eso nadie quiere vivir conmigo", aseguró al aire.

Rial saludó: "Buenas, buenas, ¿cómo están? Y luego interrumpió el saludo con una conducta muy detallista. El conductor de “Argenzuela” dijo: “Esperen que me voy a arreglar el cuellito, esto es lo que tiene el lino que es un quilombo bárbaro", expresó.

Jorge Rial habló sobre los amores de su vda

Luego Jorge continuó: "Bienvenidos, está lloviendo… Me arreglo, ahí está, muy bien, ahí está”, mientras continuaba arreglando el cuello de la camisa. El conductor que lidera la tarde de C5N y que tiene años de expertise en la tarea cuida cada detalle frente a las cámaras.

Pero la cuestión del cuello de la camisa no quedó allí. Antes de anunciar los temas que abordaría en el programa asumió que sus características impactan en su presente sentimental. Dijo Rial: "Me voy a arreglar el cuellito. ¡Uy qué hincha pelotas estoy!", expresó el periodista frente a la audiencia y a sus compañeros de programa.

Y continuó: "Claro, qué rompe pelotas que soy, por eso nadie quiere vivir conmigo", expresó el periodista y rápidamente lo asoció a que es el motivo por el cual es dificultoso convivir con él.

Jorge íntimo

Jorge Rial, días pasados, luego de sus vacaciones que estuvieron signadas por la lectura, reflexionó sobre su biografía amorosa en la que se destacaron tres mujeres: Silvia D’Auro. Mariana Loly Antoniale y Romina Pereiro.

Jorge Rial se tomó unas largas vacaciones: descanso, lectura, naturaleza y arte

Con Silvia D’Auro tuvo un largo matrimonio, también compartió un vínculo prolongado con “la niña Loly”, y luego volvió a pasar por el registro civil con Romina Pereiro y luego culminó con el divorcio.

Alejandro Castelo en una nota para para LAM, el programa de Ángel De Brito, por América lo interrogó: "¿Por qué todos siempre dicen que la Niña Loly fue el amor de tu vida? Vos, página cerrada. Pero ¿por qué creés que la gente dice que el gran amor de Rial fue la Niña Loly?", le consultó el cronista.

Jorge Rial dijo: "No lo sé, porque no lo fue. No fue el gran amor de mi vida. A la gente le gustaba la pareja", expresó Jorge. Y profundizó aún más en la respuesta. "Los amores de tu vida son los que terminás de concretar. Lo fue mi primera mujer, más allá de todo, Silvia. Y Romina. Porque los terminé de concretar... Tal vez hubo otro en el medio, que tal vez fue un gran amor”, reflexionó el padre de More.

Para culminar dijo el conductor: "No sé si me voy a poner feliz ver a Romina con otra persona. Tampoco voy a ser el hipócrita que dice 'bien, está con otro, que sean felices'... No sé qué me va a pasar. Como tampoco sé qué le va a pasar a ella cuando me vea con otra. Pero algo va a pasar, porque hubo mucho amor en el medio"., aseguró.

Jorge Rial, sincero y autocrítico.

GR