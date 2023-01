Los increíbles videos de las vacaciones de Jorge Rial

Antes de que culminara el 2022, Jorge Rial, en el pase con el “Gato” Sylvestre dijo: "El martes es mi último día. Después me voy afuera. Tengo merecidas mis vacaciones porque fue un año muy intenso. Yo estaba medio retirado y ahora estoy haciendo otra vez radio y televisión. De la nada a estar 6 horas diarias palo y palo a todo trapo, así que necesito y me gané el descanso", expresó Rial en Radio 10.

El conductor tomó un avión y emprendió sus vacaciones, que de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales constan de varios tramos. Según sus posteos está en México, disfrutando de la playa, leyendo mucho y visitando museos y contemplando obras de arte.

Jorge Rial confesó en su programa de radio que cada vez estaba más enganchado con las obras de arte y la decoración, por eso tiene un nuevo proyecto para el 2023. Dijo en su programa que "Para navidad me regalaron muchos libros que me los estoy devorando. Me volví un fanático", enfatizó el periodista.

México es sinónimo de playas y el ex “Intrusos” disfrutó de bellos paisajes. De acuerdo con las creencias del lugar usó ropa de color blanco y comentó: "una manera de purificar el alma y comenzar de cero y en absoluta armonía y plenitud una nueva etapa de la vida". Es llamativo que se lo ve solo, rodeado de libros, disfrutando del mar y del sol.

Jorge Rial vestido de blanco disfrutando la playa

Su cuenta de Instagram es como un diario de viaje y compartió con sus seguidores la impresión que se llevó cuando vio los murales de David Alfaro Siqueiros.

Jorge Rial ante el mural David Alfaro Siqueiros.

Publicó fotos y escribió: "Pocas cosas me conmovieron más que pararme frente al mural de Siqueiros en el Castillo de Chapultepec. Solo el Guernica de Picasso había logrado ese sentimiento, mezcla de asombro infantil y rendición ante la belleza infinita. Cubre 419 metros cuadrados y está dedicado a la revolución mexicana. La obra la inició en 1957 pero recién la finalizó en el 66. En Argentina tenemos un mural de Siqueiros en el museo Casa Rosada. Se llama Ejercicio Plástico y tiene una historia fascinante. Los dejo con esta bella representación del arte latinoamericano" expresó Rial.

En la última de sus publicaciones se puede ver el video que anuncia que es el tercer tramo de su viaje, habrá que esperar a las nuevas publicaciones para conocer el destino y la compañía.