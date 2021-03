Jorge Rial y Loly Antoniale: la verdad sobre el final de su relación

Jorge Rial y Mariana Loly Antoniale confirmaron su romance en 2013. La pareja hizo oficial la relación en medio de una mini luna de miel en Europa donde, desde una llamada telefónica, anunciaron la buena nueva en Intrusos.

El periodista y la modelo se convirtieron en la pareja del momento y la relación llegó a la convivencia. Rocío y Morena Rial, que en ese entonces tenían 11 y 12 años, lograron forjar un vínculo entrañable y hasta llegaron a llamarla "Ma", tras su conflictiva relación con su mamá adoptiva, Silvia D'Auro.

Para 2015, Rial y Loly Antoniale confirmaron que pasarían por el altar: estaba todo organizado para que la pareja pueda dar el sí. "La Niña Loly" estaba en tratativas con la prestigiosa wedding planner, Bárbara Diez, pero nada logró a concretarse. A mediados de ese año, el periodista confirmó la ruptura y aseguró que fue un problema con una de sus hijas lo que llevó a la separación.

"El amor se va borrando, uno empieza a ver cosas que antes no veía. Pasó algo que lastimó a una de mis hijas y me dolió porque vino del lado de Mariana. No quiero entrar en detalles pero hubo un hecho que tuvo como protagonista a mi hija. Aquí se le dio todo el amor del mundo, éramos una familia y mis hijas la amaban. Ahí fue el límite", contó el periodista de Intrusos en ese entonces.

"Me fui enterando de cosas más que no importan porque son feas. Yo me quiero quedar con lo bueno y punto. Lo otro es lamentable porque usó a una de mis hijas", agregó.

Qué pasó entre Jorge Rial y Loly Antoniale: la palabra de la modelo

Después de la separación, Loly Antoniale se animó a contar la verdad sobre su vínculo con Jorge Rial. En septiembre de 2015, la cordobesa habló con Ángel de Brito, en su programa Bien de verano, y dio detalles escabrosos de lo sucedido.

"Yo la he pasado muy mal, por eso me fui tanto tiempo. La separación me destrozó. Hoy tenemos cero relación y nos bloqueamos del teléfono y de Twitter", dijo Loly y aseguró que el periodista la "maltrataba verbalmente".

"Me confudía todo el tiempo porque pasaba de ser LA mujer a ser poca cosa, a la nada misma. Hubo destrato verbal, a veces yo le decía 'pará, ¿por qué me tratás así? Si yo no soy tu enemigo, me tratás peor que un enemigo tuyo'", recordó "La Niña Loly".

"Yo ya no quería que me trataran mal. Se enojaba por tonterías y si yo le hacía planteos por mujeres que le escribían cosas, siempre la culpable era yo. Todo estaba desequilibrado emocionalmente", dijo Loly.