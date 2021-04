Jorge Rial reveló la interna que tuvo con su esposa, Romina Pereiro por su entrevista a Morla

Ayer lunes por la noche en el prime time de América Jorge Rial debutó con TV Nostra, el ciclo que conducirá durante todo el año y en su debut tuvo como entrevistado nada más ni nada menos que a Matías Morla, el polémico exabogado de Diego Armando Maradona a quien las hijas del "Diez", Dalma y Gianinna lo señalan como uno de los principales responsables de la muerte del astro inmortal. Antes de comenzar la nota el ex conductor de Intrusos reveló la interna familiar que vivió con su esposa Romina Pereiro.

"Quiero contar cómo nos atravesó el caso Maradona, al punto tal que hasta la familia se dividió. ¿Morla es el demonio? ¿Morla es el peor de todos? ¿Morla es el responsable de la muerte de Maradona? Para muchos lo es. Yo lo cuento, en mi casa, con mi mujer, Romina. Romina lo detesta. Ella forma parte de quienes creen que es el responsable directo de esto", comenzó diciendo y agregó...

"Y nos cuestionamos, hubo cuestionamientos internos por esta nota. Yo banco la nota, porque creo en la nota periodística. Pero la posición de ella es anti Morla", reveló Jorge Rial.

Jorge Rial debutó con TV Nostra: la entrevista a Matías Morla que encendió la polémica

Jorge Rial hizo su debut en TV Nostra, el nuevo ciclo apuesta de la noche de AMérica TV y el tema central de esta primera edición estuvo en Matías Morla, con quien el conductor tuvo una entrevista exclusiva.

"Ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo. Todo esto que pasé que fue muy triste, porque Diego era un amigo....se usó el dolor de la gente innecesariamente. El tiempo está mostrando nuevas situaciones, cuando se decía que me iba del país y no es así", comenzó Morla en una entrevista en donde apuntó contra todo el entorno de Diego Maradona en medio de la difícil situación judicial del abogado.

"Cuando yo me despedí él me dijo 'Te amo'", continuó Morla quien aseguró que no siente una condena social como parte de la familia de Maradona dijo que iba a sentir y que los que fueron a la manifestación convocada por Dalma y Gianinna Maradona fueron barrabravas.

"A Maradona lo abandonaron... Lo único que me queda a mí es pensar que tendría que haber hecho más fuerza para cumplir el último deseo de Diego que era ver a todos sus hijos juntos. Dalma y Gianinna son distintas, están laceradas por el odio de clase y no se juntarían con Diego Jr o Jana...", apuntó el letrado.

Luego, Matías habló sobre otra de las personas presentes en la vida del astro, Rocío Oliva: "Diego estaba muerto con Rocío Oliva, estaba obsesionado, él amaba a Rocío y estaba peleado a muerte con Dalma y con Gianinna y con Verónica Ojeda sólo tenía relación por su hijo. No voy a mentir, esta es la verdad, yo estuve 7 años con Maradona mirando el teléfono y no lo llamaba nadie".

"Las chicas no me quieren desde que les cortamos las tarjetas en 2014. Ellos se pelearon porque ellas lo robaron...Maradona nunca dijo que yo lo robé, pero de ellas sí", disparó Morla. "Para mí esto es muy doloroso, fue la muerte más fuerte que sufrí tras la de mi mamá...y no fui al velorio porque Dalma no quiso y no me iba a poner a discutir con una heredera", agregó.

"A Maradona lo mató Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica", definió por último el abogado asegurando que Diego sufría por el quiebre de la relación con Oliva.

Lee más noticias de Jorge Rial en Exitoina