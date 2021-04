Marcelo Tinelli habló sobre el estado de salud de Soledad Aquino

En un zoom con "Los "Ángeles de la Mañana", Macerlo Tinelli precisó las fechas en las que volvería ShowMatch y La Academia, reveló qué cantante se sumará (Cucho de los Auténticos Decadentes) y brindó detalles de cómo será el gran regreso a la pantalla de Eltrece tras un año y seis meses de ausencia. Pero sobre el final de la nota explicó cómo es el estado de salud de su exesposa, Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria quien se encuentra en terapia intensiva en la Trinidad de Palermo por una hemorragia digestiva.

"El otro día fuimos con Mica, Cande y Guille a verla y Guille le da súper ánimos y la hace reír, yo también le pongo humor y le canto canciones de artistas que me gustan y ella me dice que son re grasas", comenzó contando el conductor.

"Ella sigue en terapia intensiva pero evoluciona, no puedo decir que está fuera de peligro porque es un hecho que está en terapia intensiva pero vemos que su salud mejora. Le agradezco a toda la gente de la Trinidad. De a poco se va recuperando del problema digestivo que tuvo. Es una mujer muy fuerte y la vimos bien todos los que fuimos. También le quiero agradecer a Yanina Latorre que sé que estuvo conteniendo a mis hijas y en permanente contacto", sentenció Marcelo.

Mejora la salud de Soledad Aquino, la exmujer de Marcelo Tinelli: los detalles

Luego de ser internada de urgencia en la Trinidad de Palermo por un cuadro de hemorragia digestiva, Soledad Aquino presenta notables mejorías, noticia que alegró a Marcelo Tinelli, con quien tuvo a Micaela y Candelaria, sus primeras hijas.

Según informó Yanina Latorre en "Los Ángeles a la Mañana", la exmujer del conductor está controlada, con algunos dolores y le quitaron el respirador que estaba utilizando: "Le escribí a Mica con quien me llevo muy bien y aún no me contesto pero me consta que está mucho mejor capaz tomó algo que le hizo mal a la panza pero está controlada y ya no usa el respirador que le habían colocado y son todos optimistas con su recuperación", contó la esposa de Diego Latorre.